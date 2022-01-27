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Deutsche Bank'tan 2011'den bu yana en yüksek yıllık net kar - Son Dakika

Deutsche Bank'tan 2011'den bu yana en yüksek yıllık net kar

27.01.2022 13:58
Deutsche Bank'tan 2011'den bu yana en yüksek yıllık net kar

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yatırım bankacılığı birimindeki kazancın etkisiyle geçen yıl 2,5 milyar avro ile 2011'den bu yana yıllık bazdaki en yüksek net kara ulaştı.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yatırım bankacılığı birimindeki kazancın etkisiyle geçen yıl 2,5 milyar avro ile 2011'den bu yana yıllık bazdaki en yüksek net kara ulaştı.

Deutsche Bank, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, yatırım bankacılığı birimindeki kazancın etkisiyle geçen yıl 2,5 milyar avro net kar elde etti.

Söz konusu rakam, 2011'den bu yana en yüksek yıllık net kar olarak kayıtlara geçerken, bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 9,6 milyar avroya, net geliri de yüzde 6 artışla 25,4 milyar avroya ulaştı.

2020'de de piyasalardaki yaklaşık 200 milyon avroluk zarar beklentisine karşın 113 milyon avro net kar elde eden bankanın, son 10 yılda art arda 2 yıl kar açıklaması dikkati çekti.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, banka çalışanlarına gönderdiği mesajda "Bu yıl nihayet piyasaya sürdürülebilir bir şekilde karlı olduğumuzu kanıtlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Banka, Temmuz 2019'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Sewing, yeniden yapılandırma planlarının "şüpheyle karşılandığını" belirterek "Çok az analist, üç buçuk yıl içinde bu kadar iddialı hedeflere ulaşabileceğimizden emindi." ifadesini kullandı.

Bu arada, Deutsche Bank, 300 milyon avro hisse geri alımı yapacağını ve 2021 için temettü ödeyeceğini de açıkladı.

Temettüyü, hisse başına 0,20 avro olarak belirleyen banka, hisse geri alımını da 2022'nin ilk yarısında tamamlayacak.

Bankanın 2018 sonunda 91 bin 737 olan çalışanı bulunurken, bu rakam geçen yılın sonunda 83 bin altına indi.

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Deutsche Bank, Yatırım, Banka, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Deutsche Bank'tan 2011'den bu yana en yüksek yıllık net kar - Son Dakika
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