Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı - Son Dakika
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Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı

12.03.2022 07:55

İstanbul Boğazı'nda önceki akşam dümeni kilitlenen Liberya bayraklı gemi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kuruçeşme yakınlarında yaşanan olayda gemi, kıyıya birkaç metre kala durmayı başarabildi.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren Liberia Bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlendi. Bir süre sürüklenen gemi, köprü altında demir attı. Geminin sürüklenme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere yansıyan gemi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına doğru korna çalarak sürüklenirken, bu sırada çevredekilerin heyecanlı konuşmaları duyuluyor.

KURTARMA EKİPLERİ HEMEN DEVREYE GİRDİ

Geminin yardım istemesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ve Kurtarma-11 römorkörleriyle KEGM-3 botu gemiye müdahale etti. Gemi arızanın giderilmesi için Ahırkapı açıklarına çekildi.

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Dev gemi kıyıya çarpmak üzereyken durabildi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Boğazı, Karadeniz, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı - Son Dakika
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