Son Dakika Haberleri: Dev Silo "Patlatmasına" Türk İmzası

Dev Silo "Patlatmasına" Türk İmzası

1 saat önce

Türkiye'de, çok sayıda projede yaptığı patlatmalarla tanınan Mehmet Güler, Ürdün'ün Akabe kentindeki 9 metre çapında ve 45 metre yüksekliğindeki 75 silodan oluşan dev yapının yerli bir edilmesini sağlayarak yeni bir başarıya imza attı.

Dev Silo
Türkiye'de, çok sayıda projede yaptığı patlatmalarla tanınan Mehmet Güler, Ürdün'ün Akabe kentindeki 9 metre çapında ve 45 metre yüksekliğindeki 75 silodan oluşan dev yapının yerli bir edilmesini sağlayarak yeni bir başarıya imza attı.

İşlevi tamamlanan dev binaların hızlı şekilde yıkımı, altyapı projelerinde temel açmak ve maden ocakları için dinamit kullanarak patlatma yapan Mehmet Güler, dünya genelinde ilgi gören dev yapı yıkım işlerine bir yenisini daha ekledi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, 2015 yılında 40 metre yüksekliğindeki 64 silo ve 55 metre yüksekliğindeki un fabrikasından oluşan dev yapıyı patlatarak uluslararası belgesellere konu olan Güler ve ekibi, Ürdün'ün Akabe kentinde de 9 metre çapında ve 45 metre yüksekliğindeki 75 siloyu patlatma işini üstlendi.

Dev yapıyı patlatmak için Ürdün'deki işverenin temin ettiği 1 ton patlayıcıyı kullanan Güler, ilk denemeyi 9 Ocak'ta yaptı.

Patlayıcı maddelerin gücünün yeterli basıncı sağlamaması nedeniyle Ürdün ordusundan temin edilen 260 kilogram patlayıcıyla 14 Ocak'ta ikinci denemeyi yapan Güler, binayı yerle bir ederek başarı sağladı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada dev siloları iki seferde patlatmanın da büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Uluslararası arenada patlatmanın büyük yankı bulduğunu kaydeden Güler, "Yaptığımız işin riskinin ve büyüklüğünün farkındaydık. Böyle büyük bir patlatmayı başarıyla tamamladığımız için çok mutluyuz. Bu patlatma bizim gelecekte yapacağımız işlere de referans olacaktır." dedi.

Güler, Akabe'deki yapının yıkılması için kullanılan toplam 1 ton 260 kilogramlık patlayıcının, bir yapının yıkımı için kullanılan en yüksek patlayıcı miktarı olduğunu da belirtti.

Doğal gaz boru hattı yapımı için 2012 yılında Konya'da bin 800 metre uzunluğundaki hattı patlatarak "dünyanın en uzun patlatması" rekorunu kıran Güler, Osmangazi Köprüsü'nün ayakları için de denizin 26 metre altında patlatma yaparak bu alanda literatüre girmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:45 Kaynak: AA

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