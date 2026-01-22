Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin - Son Dakika
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

22.01.2026 16:43
Anpa Gross'un Çam ve Sakura şubesinden alınan etin büyük bölümünün yağdan oluştuğunu ve üzerinde morluklar ile siyahlıklar bulunduğunu söyleyen bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, et ürünlerinin denetimi yeniden tartışma konusu oldu.

Anpa Gross'un Çam ve Sakura şubesinden et aldığını söyleyen bir vatandaş, ürünün büyük bölümünün yağdan oluştuğunu ve üzerinde morluklar ile siyahlıklar bulunduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

"ALLAH SİZE YEDİRMESİN"

Aldığı eti cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, "Biraz yemeklere et katmak için et alalım diyoruz, önünde içine ediyorsunuz… Allah size yedirmesin" sözleriyle isyan etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı etin kalitesi ve denetimlere ilişkin eleştirilerde bulundu. Görüntüler, zincir marketlerde satılan et ürünlerinin denetimi ve tüketici güvenliği konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • HARUN TAŞ HARUN TAŞ:
    eee 600 TL ye günümüz Türkiye'sinde yağsız lop et alacağınızı mı zannediyorsunuz. 23 15 Yanıtla
  • n922wcgpzc n922wcgpzc:
    bim, şok, a101 olunca ismini yazmıyorsunuz ??? 35 0 Yanıtla
  • vv04042211 vv04042211:
    bakanliga şikayet et 25 4 Yanıtla
    Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Bakanlık mi neyin bakanlığı kaldı ülke bitmiş 25 24
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Denetim şart ama insanlarda biraz da vicdan olacak Allah korkusu olacak 22 1 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Büyük marketlerden et alinmaz bildiginiz tanidiginiz kasaplardan aliniz. 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.