Deva Partisi İl Teşkilatlarından Egm'nin 'Mustafa Yeneroğlu' Açıklamasına Ortak Tepki: "Hukuksuzluklara, Kabadayılıklara Geçit Vermeyeceğiz" - Son Dakika
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Deva Partisi İl Teşkilatlarından Egm'nin 'Mustafa Yeneroğlu' Açıklamasına Ortak Tepki: "Hukuksuzluklara, Kabadayılıklara Geçit Vermeyeceğiz"

20.06.2022 18:10

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin tüm il ve ilçe teşkilatları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bir emniyet amiri ile tartışan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkındaki açıklamasına ortak tepki gösterdi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, "İnsanlara parmak sallayanların arkasında kimlerin olduğu ayan beyan ortadadır. Bizler, DEVA Partisi İstanbul il teşkilatı olarak kararlıyız. Hukuksuzluklara, kabadayılıklara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemizi, ülkemizde tam demokrasiyi inşa edene dek sürdüreceğiz” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin tüm il ve ilçe teşkilatları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bir emniyet amiri ile tartışan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkındaki açıklamasına ortak tepki gösterdi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, "İnsanlara parmak sallayanların arkasında kimlerin olduğu ayan beyan ortadadır. Bizler, DEVA Partisi İstanbul il teşkilatı olarak kararlıyız. Hukuksuzluklara, kabadayılıklara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemizi, ülkemizde tam demokrasiyi inşa edene dek sürdüreceğiz" dedi.

Ankara Kızılay'da Somalililerin işlettiği bir kafenin geçen cuma günü yapılan tabela açılışında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir emniyet amiri arasında tartışma yaşanmıştı. Emniyet amiri, Yeneroğlu'na, "Ahlaksız sensin lan. Adam gibi konuş" demişti. EGM'den dün yapılan açıklamada ise Yeneroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı duyurulmuştu.

DEVA Partisi'nin il ve ilçe teşkilatları, konuya ilişkin bugün eş zamanlı basın açıklaması yaptı. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"EMNİYET, HUKUKSUZLUĞU KORUYAN BİR METİN YAYINLAMIŞTIR: Bugün, DEVA Partisi'nin tüm Türkiye'deki teşkilatı olarak basının karşısındayız. Milletvekilimiz ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Yeneroğlu'na yapılan çirkin saldırılara Türkiye'nin 81 ilinde güçlü bir şekilde itiraz ediyoruz. Az önce Sayın Genel Başkan'ımız Ali Babacan, genel merkezimizde konuya ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştılar. Sayın Genel Başkan'ımızın ifade ettikleri üzere Emniyet Genel Müdürlüğü, dün haksızlığı, kabadayılığı, hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınlamıştır.

KİMİN KİMDEN CESARET ALDIĞI ORTADADIR: Kimin kimden cesaret aldığı ortadadır. İnsanlara parmak sallayanların arkasında kimlerin olduğu ayan beyan ortadadır. Şunu özenle belirtmek gerekir ki muhatabımız, zor şartlarda canını dişine takarak güvenliğimizi sağlayan emniyet personeli değil, polis teşkilatımızı siyasete alet edenlerdir. Hukuka ve kanuna uygun davranan, zor şartlarda çalışan tüm Emniyet teşkilatı mensuplarına bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MÜCADELEMİZİ, ÜLKEMİZDE TAM DEMOKRASİYİ İNŞA EDENE DEK SÜRDÜRECEĞİZ: Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı'mıza, milletvekilimize, yol arkadaşımıza yapılan saldırılar karşısında asla susmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin, hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer olmadığını biliyoruz. Genel Başkan'ımızın vurguladığı gibi, önümüzdeki ilk seçimde hukuk namına, adalet namına ve demokrasi namına büyük bir zafer elde edeceğiz. Bizler, DEVA Partisi İstanbul il teşkilatı olarak kararlıyız. Hukuksuzluklara, kabadayılıklara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemizi, ülkemizde tam demokrasiyi inşa edene dek sürdüreceğiz."

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Kaynak: ANKA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partisi İl Teşkilatlarından Egm'nin 'Mustafa Yeneroğlu' Açıklamasına Ortak Tepki: 'Hukuksuzluklara, Kabadayılıklara Geçit Vermeyeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deva Partisi İl Teşkilatlarından Egm'nin 'Mustafa Yeneroğlu' Açıklamasına Ortak Tepki: "Hukuksuzluklara, Kabadayılıklara Geçit Vermeyeceğiz" - Son Dakika
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