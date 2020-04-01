DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu: "Korunamayan mahkumların acilen tahliye edilmesi gerekir" - Son Dakika
Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu: 'Korunamayan mahkumların acilen tahliye edilmesi gerekir' - Son Dakika

DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu: "Korunamayan mahkumların acilen tahliye edilmesi gerekir"

6 saat önce

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı, belirli ağır suçlar ve toplumu tehdit eden kişiler dışındakilerin acilen;

DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu:

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı, belirli ağır suçlar ve toplumu tehdit eden kişiler dışındakilerin acilen; haklarında hüküm verilmemişlerin de adli kontrol şartı ya da elektronik kelepçe takılarak tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, parti kaydını Meclis Başkanlığı'na bugün verdiklerini, artık bağımsız değil DEVA Partisi milletvekili olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, hastalara şifa dileyen Yeneroğlu, tehlike karşısında cezaevlerinin yüksek risk grubunda olduğunu, cezaevi koşullarının göz ardı edildiğini öne sürdü.

"Hükümet bu konuda farklı önlemler almaya çalışsa, kapalı ortamda bulunan ve sosyal mesafeyi koruma imkanı bulunmayan kişiler için maalesef yeterli değildir." diyen Yeneroğlu, cezaevlerinin, olağan kapasitesinin dışında olduğunu savundu.

Yeneroğlu, yaklaşık 300 bin mahkum ve 150 bin cezaevi personelinin bulunduğu ortamda, sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığını, tutuklu ve hükümlülerin ortak alanlarda çok fazla bir araya gelmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Cezaevlerinde yüzlercesi ağır olmak üzere, binin üzerinde hasta mahkum bulunduğunu, her gün farklı cezaevlerinde korona testi pozitif çıkanların olduğunu ya da belirtiler görülmesine rağmen hastanelere götürülmedikleri yönünde şikayetler geldiğini öne süren Yeneroğlu, şu görüşleri savundu:

"Cezaevindeki insanlar devlete emanettir. Sağlıkları ve yaşamları ceza infazından öncelikli, vazgeçilemez ve ertelenemez temel bir haktır. Hafife alınamayacak kadar ciddi bir felaketle karşı karşıyayken, virüsün mahpuslara bulaşması önlenemiyorsa ve insanlar korunamıyorsa, korunamayanların acilen tahliye edilmeleri gerekir."

Yeneroğlu, salgına karşı risk grubundaki mahkumların, belirli ağır suçlar ve toplumu tehdit eden kişiler dışındakilerin acilen tahliye edilmesi gerektiğini, haklarında hüküm verilmemiş kişilerin de adli kontrol şartı ya da elektronik kelepçe takılarak bırakılabileceğini belirtti.

Mustafa Yeneroğlu, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:10 Kaynak: AA

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