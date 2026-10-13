DEVA Partisi'nden STK'lara çağrı: Fon yolsuzluğu ahlak meselesidir, susmayın! - Son Dakika
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DEVA Partisi'nden STK'lara çağrı: Fon yolsuzluğu ahlak meselesidir, susmayın!

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerem Altun, fon yolsuzluğuna karşı Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) göreve çağırdı. Kerem Altun, "Milletimizin malına, emeğine zarar veren, güveni sarsan bu rezalete sessiz kalmak, bu yanlışları onaylamaktır." dedi.

Türkiye'yi sarsan fon yolsuzluğu konusunda Sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü savunan DEVA Partili Kerem Altun "Değerli STK'lı Dostlarımız!" başlığıyla çağrıda bulundu.

"BİR AHLAK VE VİCDAN MESELESİDİR"

Fon yolsuzluğunun milletin vicdanını yaraladığını güven duygusunu sarstığını vurgulayan Altun, şunları söyledi:

"Yaşanan Fon dolandırıcılığı; denetimsizlikler, emanete ihanet örnekleri, sadece bir ekonomik mesele değil, bir ahlak ve vicdan meselesidir. STK'larımız; Anadolu irfanını, paylaşmayı, emaneti korumayı şiar edinmiş demokratik kurumlar olarak, olup biten yanlışlara sessiz kalmamalıdırlar. Çünkü sessizlik, yanlışa ortak olmaktır. Bu vesileyle tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızı; adaleti, şeffaflığı, denetimi ve helal kazancı savunmaya, milletimizin hakkını ve hukukunu korumaya davet ediyoruz. Demokratik desteğinizi, vicdani duruşunuzu bekliyoruz... Biliyorsunuz, etrafımızda olup bitenler hepimizin içini acıtıyor. Kimse doğruyu konuşmazsa, yanlış doğrunun yerini tutuyor. Biz Anadolu'nun evlatları olarak, kadim bir geleneğin mensuplarıyız. Bizim geleneğimizde emanete sahip çıkılır, komşusu açken tok yatılmaz, yetimin hakkı yenmez. Bugün yaşananlar bu değerlerimizle uyuşmuyor. O yüzden DEVA PARTİSİ OLARAK diyoruz ki: Gelin, hep birlikte bu yanlışa dur diyelim. Yüksek sesle ve vicdanımızın sesiyle. STK'lar olarak bir anlayış birliği sağlarsak, bu yanlışlar düzelir. Sizin desteğiniz topluma güç verecektir. Milletimizin malına, emeğine zarar veren, güveni sarsan bu rezalete sessiz kalmak, bu yanlışları onaylamaktır. "

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