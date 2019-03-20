Son Dakika Haberleri: Devasa Yapı "The Vessel" Açıldı - New

Devasa Yapı "The Vessel" Açıldı - New

1 saat önce

İngiliz tasarımcı Heatherwick tarafından tasarlanan, bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı.

Devasa Yapı
İngiliz tasarımcı Heatherwick tarafından tasarlanan, bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel" açıldı. İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan, Manhattan'ın "The Vessel", Batı Yakası'ndaki Hudson Yards bölgesi için bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşuyor. Toplam 154 merdiven, 2.500 basamak ve 80 bağlantı noktasına sahip ve ziyaretçilerin tırmanabildiği yapı bölgenin ortasına inşa edildi,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:28 Kaynak: AA

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