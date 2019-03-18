Son Dakika Haberleri: Develi'de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni Gerçekleştirildi

Develi'de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni Gerçekleştirildi

1 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği nedeniyle Develi ilçe meydanında tören düzenlendi.

Develi'de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni Gerçekleştirildi, System.String[]
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği nedeniyle Develi ilçe meydanında tören düzenlendi.

Develi ilçe meydanındaki törende Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Törene Develi Kaymakmı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Siyasi Parti Temsilcileri, STK'lar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ait konuşma yapan Assubay Çavuş Ali Çoban "Bugün Türk adının dünyaya duyurulduğu andan itibaren şanlı Türk Bayrağımızı yer yüzünün bir çok noktasına taşıyanların Türk yurdu, Türklük, İslamiyet ve kutsal topraklarımızı korumak adına bedenlerini bu mübarek toprağa koyduğu gündür. Bugün git evladım yıllarca ben onsuz kalayım, şu yaralı bağrıma kara taşlar basayım, haydi oğlum haydi git, ya Gazi ol yada Şehit diyerek eline kına yakarak asker ocağına gönderdiği oğlunun tertemiz alnını öperek son yolculuğuna uğurlayan aziz Şehit anaları, babaları, eşleri ve çocuklarının gurur günüdür " dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı Ekrem İmamoğlu'nu Kızdıran Manşet: Yalan Haberlere Son Verin, Özür Dileyin Haluk Levent'ten Çarpıcı Atatürk Paylaşımı! Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:41:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi'de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni Gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]