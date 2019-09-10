Son Dakika Haberleri: Develi'de on kırsal mahallenin parke ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı
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Develi'de on kırsal mahallenin parke ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı

1 saat önce

Develi Belediyesi ekipleri, on kırsal mahallede toplamda 37 bin 250 metrekare yapılacak olan parke ve 56 kilometre olacak asfaltmalama çalışmalarını tamamladı.

Develi'de on kırsal mahallenin parke ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Develi Belediyesi ekipleri, on kırsal mahallede toplamda 37 bin 250 metrekare yapılacak olan parke ve 56 kilometre olacak asfaltmalama çalışmalarını tamamladı.


Develi Belediyesi ekipleri tarafından Soysallı, Sarıca, Karacaviran, Yazıbaşı, Gümüşören, Yenice, Saraycık, Bakırdağı, Sarıkaya, Yaylacık ve Epçe Sultan Türbesi yolu olmak üzere on kırsal mahallede yürüttülen parke çalışması ve Gümüşören- Şıhlı arasında 24 km,Gümüşören-Menengi arasında 9 km,Epçe Mahallesi içine 8 km, Ayyvazhacı Mahallesi içine 3 km, Yeniköy Mahallesine 3 km soğuk asfalt çalışması, son olarak Kale-Yaylacık arasında yürüttükleri 9 km'lik yol çalışması da tamamlandı.


On mahalleye toplamda 37 bin 250 metrekare parke yapıldığını ve aciliyet arz eden yollarda sathi kaplama çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Yaz aylarında ekiplerin yoğun geçen çalışmalarının sonunda hedeflediğimiz köylerin parke çalışması tamamlandı. Kış yağışlarından önce çalışmalarımızı program dahilinde diğer mahallelerimize de ulaştırmak için çalışmalarımız devam edecektir" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Develi Belediyesi, Yazıbaşı, Develi, Şıhlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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