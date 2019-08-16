Son Dakika Haberleri: Develi Filistinli Sporcuları Bağrına Bastı
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Develi Filistinli Sporcuları Bağrına Bastı

49 dakika önce

Kayseri'nin Develi ilçesini ziyaret eden Filistinli Tekvandocular, ilçe Kaymakamı Murat Duru'ya Kudüs'ün yız yıllık anahtarını teslim etti.

Develi Filistinli Sporcuları Bağrına Bastı, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesini ziyaret eden Filistinli Tekvandocular, ilçe Kaymakamı Murat Duru'ya Kudüs'ün yız yıllık anahtarını teslim etti.

Filistinli Tekvandocuları Devalispor Kulübü Başkanı Özben Şimşek, MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, BBP İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Aylanç, Develili işadamlarından Kıyga Grup sahibi Tayyar Kıyga karşıladı. Sporculara yemek ikramının ardından ilçedeki tarihi yerler gezdirildi. Filistinli sporcular ayrıca İlçe Kaymakamı Murat Duru'yu da ziyaret ederek Filistin Kudüs'ün yüz yıllık anahtarını teslim etti.

Sporcular konuşmasında; "Bize bir şey olursa Türklerden başka kurtaracak kimsemiz yok. Onun için size bu anahtarı teslim ediyoruz" dedi. - KAYSERİ
Kayseri, Develi, Kudüs, MHP, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:24 Kaynak: İHA
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