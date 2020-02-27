Develi Nevzer Erçiş İmamhatip Ortaokulunda Regaip Kandili programı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi Nevzer Erçiş İmamhatip Ortaokulunda Regaip Kandili programı yapıldı - Son Dakika

Develi Nevzer Erçiş İmamhatip Ortaokulunda Regaip Kandili programı yapıldı

6 saat önce

Develi Nevzer Erciş İmamhatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Regaip kandili programında son dönemde yaşanan depremler, çığ ve uçak kazası gibi felaketlerde hayatını kaybedenler ayrıca 5 Şubat tarihinde Hakkari Çukurca'da şehit düşen Çomaklı Mahallesinden hemşerimiz sözleşmeli er...

Develi Nevzer Erçiş İmamhatip Ortaokulunda Regaip Kandili programı yapıldı, System.String[]

Develi Nevzer Erciş İmamhatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Regaip kandili programında son dönemde yaşanan depremler, çığ ve uçak kazası gibi felaketlerde hayatını kaybedenler ayrıca 5 Şubat tarihinde Hakkari Çukurca'da şehit düşen Çomaklı Mahallesinden hemşerimiz sözleşmeli er Özgür Çelik başta olmak üzere tüm şehitler için de dualar edildi.


Okulun konferans salonunda yapılan programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat toprak, Şehit Özgür Çelik'in ailesi ve öğrenciler katıldı.


Okul müdürü İbrahim Ünal'ın selamlama konuşmasıyla başlayan programda daha sonra öğrenciler hazırladıkları şiir ve ilahileri seslendirdiler. Hatmettikleri Kur'an-ı Kerim için hatim duasıyla programı sonlandıran öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Mehmet Cabbar, "Bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmanın ve on bir ayın sultanı Ramazan'ın gölgesini üzerimizde hissettiğimiz bu mübarek Regaip Kandili gününü böylesi güzel bir programla idrak etmemize vesile oldukları için yavrularımızı ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Son zamanlarda ülkemiz gerçekten birçok felaketler yaşadı. Özellikle Develililer olarak şehitler kervanına bir kardeşimizi daha gönderdik. Şehidimizin ailesi de evlatları için okunan bu hatim programında bizleri yalnız bırakmadılar. Rabbim kendilerine sabırlar versin. Özgür kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize, deprem, çığ ve uçak kazası felaketlerinde hayatlarını kaybeden herkese bir kez daha Yüce Mevla'dan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.


Programın sonunda şehidin annesinin elini öpüp, çiçek takdim eden Başkan Mehmet Cabbar daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Regaib Kandili, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
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