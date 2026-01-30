Devler Ligi'nde Eşleşmeler Belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.
Galatasaray, bu turda Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda İngiltere'nin Tottenham ya da Liverpool takımıyla eşleşecek.
Turnuvada son 16 play-off turu maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. "Devler Ligi"ni kazanan takım ise 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan başkenti Budapeşte'deki final maçıyla belli olacak.
Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Galatasaray-Juventus (İtalya)
Monaco (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)
Karabağ (Azerbaycan) - Newcastle United (İngiltere)
Bodo/Glimt (Norveç) - Inter (İtalya)
Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)
Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)
