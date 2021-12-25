Devlet Arşivleri Başkanı Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ünal, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in " İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" fotoğrafına oy veren Ünal, fotoğrafın masumiyeti yansıttığını belirtti. Evinde sıcacık ortamında olması gerekirken, hayatın zor şartları altında kampta yaşayan çocuğun durumunu gösteren fotoğrafın, insanların birçok şeyi düşünmesine ve sorgulamasına neden olduğunu anlatan Ünal, "Acının, zorluğun fotoğrafı bu." ifadesini kullandı.

Haber kategorisinde seçimini Haroon Sabawoon'un, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin Kabil Havalimanına akınını anlatan "Kabil'den kaçış" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Ünal, Türkiye'nin Afganistan'a ve mazlum milletlere sahip çıktığını, bundan sonra da çıkacağını vurguladı.

Ünal, spor kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğrafını oylarken, fotoğrafta, hayatın bütün zorluklarına rağmen mücadelenin, azmetmenin ve umudun görüldüğünü söyledi.

Fotoğrafların çok anlamlı olduğunu dile getiren Ünal, "Her biri birbirinden farklı ortamlarda ve farklı kişiler tarafından çekilmiş çok güzel fotoğraflar, insan seçmekte zorlanıyor. Anadolu Ajansını tebrik ediyoruz." dedi.