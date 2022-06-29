Devlet Başkanı Şi, Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde Hong Kong'u ziyaret edecek - Son Dakika
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Devlet Başkanı Şi, Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde Hong Kong'u ziyaret edecek

29.06.2022 18:39
Devlet Başkanı Şi, Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde Hong Kong'u ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'un İngiliz sömürge idaresinden Çin'e devrinin 25. yıl dönümü kutlamaları ve yeni seçilen baş yöneticinin görevi devralma töreni için kenti ziyaret edecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'un İngiliz sömürge idaresinden Çin'e devrinin 25. yıl dönümü kutlamaları ve yeni seçilen baş yöneticinin görevi devralma töreni için kenti ziyaret edecek.

Çin haber ajansı Xinhua, Devlet Başkanı Şi'nin yıl dönümü kutlamalarına ve yeni hükümetin görevi devralacağı törene katılacağını bildirdi.

Ziyaret, Şi'nin Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana Çin ana karası dışına çıktığı ilk gezi olacak.

Hong Kong Emniyet Müdür Yardımcısı Lui Kam-ho da, düzenlediği basın toplantısında Şi'nin etkinlikler için iki gün şehirde bulunacağını doğrularken güvenlik nedeniyle kentteki bazı bölgelerin ve yolların erişime kapatılacağını belirtti.

Lui, güvenlik önlemlerine zarar veren ve akamete uğratan hiçbir davranışa izin vermeyeceklerini ifade etti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Şi ve heyeti, Çin ana karasındaki Şıncın şehrinden yarın trenle Hong Kong'a gelecek. Gün içinde Şi, Tai Po ilçesindeki Hong Kong Bilim Parkı'nı, eşi ise Xiqu Çin Operası Merkezi'ni ziyaret edecek.

Şi ve eşi, ziyaretlerin ardından geceyi geçirmek üzere yeniden trenle Şıncın'a dönecek, ertesi gün devir teslim töreni için yeniden Hong Kong'a gelecek. İkili törenin ardından gece Hong Kong'da kalmadan ana karaya dönecek.

ABD ve İngiltere başkonsolosları katılmıyor

Kutlamalara katılacak yaklaşık 3 bin görevli ve konuk Wan Chai ilçesindeki Hong Kong Sergi ve Toplantı Merkezi çevresindeki otellerde zorunlu karantinaya alındı. Konuklar arasında Hong Kong hükümet yetkilileri, Pekin yanlısı meclis üyeleri, iş adamları, üniversite rektörleri, yüksek yargıçlar, din adamları ve diplomatların yer alacağı kaydedildi.

ABD'nin Hong Kong Başkonsolosu Hanscom Smith ile bölgenin eski yöneticisi İngiltere'nin Başkonsolosu Brian Davidson'ın törenlere katılmayacağı bildirildi.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, "2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma" hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığına yönelik eleştirilere hedef oluyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Devlet Başkanı Şi, Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde Hong Kong'u ziyaret edecek - Son Dakika
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