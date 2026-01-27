Devlet Korumasındaki Çocuklara Kuaför Desteği - Son Dakika
Devlet Korumasındaki Çocuklara Kuaför Desteği

27.01.2026 13:19
Bolu'da berberler ve polis, devlet korumasındaki çocukların saç bakımını üstlenerek yüzlerini güldürdü.

Bolu'da devlet koruması altında bulunan çocukların kişisel bakım ihtiyaçları, anlamlı bir iş birliğiyle karşılandı. Berberler ve kuaförler odası ile polisin el ele verdiği etkinlikte onlarca çocuğun saç bakımları yapılarak yüzleri güldürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile Bolu Berberler ve Kuaförler Odası'nın yeni yönetimi, örnek bir çalışmaya imza attı. Devlet koruması altındaki çocukların kuaför ve berber ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen organizasyonda, meslek mensupları çocuklarla bir araya geldi.

"Görevde olduğumuz sürece bu takibi hiç bırakmayacağız"

Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Bugün devlet koruması altında olan çocuklarımızın yüzünü güldürmeye geldik. Biz de çok mutluyuz. Burada kız ve erkek çocuklarımızın saç kesimi ve bakımlarını yapıyoruz. Bunun bir örnek davranış olmasını temenni ediyoruz. Allah nasip ederse görevde olduğumuz sürece bu takibi hiç bırakmayacağız. Biz toplumsal olarak manevi duyguları ön planda olan bir milletiz. Her şey maddiyat değil. İşimiz bu tamam ama bu yaptığımız çok başka bir şey" dedi.

"Onların ailesi olabilmek için çalışıyoruz"

Devlet korumasındaki çocukların aileleri olmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Bolu Polis Eşleri Derneği Başkanı Beste İpar ise "Sosyal hizmetler şubemizle birlikte çocuklarımızı hayata katmaya dair güzel bir etkinlik düzenledik. Onları pozitif hayata katabilme çalışması içerisindeyiz. Dokunulmak, hissedilmek istiyorlar. Onlar bizim geleceğimiz, ülkemizin en önemli taşları. Her birey bizim için çok önemli. Onların ailesi olabilmek için çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

