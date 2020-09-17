'Devlet Övünç Madalyası' töreninde, Vali Aksoy duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika

'Devlet Övünç Madalyası' töreninde, Vali Aksoy duygu dolu anlar yaşadı

AYDIN'da düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimi töreninde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, konuşma yaptığı sırada duydu dolu anlar yaşadı.

'Devlet Övünç Madalyası' töreninde, Vali Aksoy duygu dolu anlar yaşadı, System.String[]

AYDIN'da düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimi töreninde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, konuşma yaptığı sırada duydu dolu anlar yaşadı.

Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende Devlet Övünç Madalyası ve beratı ile onurlandırılan 3 şehit yakını ve 10 gaziye madalyaları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından takdim edildi.

DUYGULU ANLAR YAŞADIVali Aksoy Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreninde konuşma yaptığı sırada duygulu anlar yaşadı. Bir anda gözleri dolan ve konuşurken boğazı düğümlenen Vali Aksoy, terörün yoğun olduğu dönemde Diyarbakır'da görev yaptığını ifade ederek, "2014 Eylül'den 2017 Haziran ayına kadar Diyarbakır Valiliği görevini yürüttüm. Terörün en şiddetli olduğu ve terörle mücadelenin en yoğun olduğu dönemde burada görev yaptık. Bugün madalya vereceğimiz arkadaşlardan 6'sı o gün Diyarbakır'da bizlerle mücadele eden arkadaşlarımız. Başta terörle mücadelede hayatını kaybeden tüm arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bugün bu ülke topraklarında özgürce yaşıyorsak bunu kahraman şehitlerimizi borçluyuz" dedi.ÇAĞIRSALAR YİNE GİDERİM

Törenin ardından Devlet Övünç Madalyası almanın onurunu yaşayan malul gazi kıdemli çavuş Volkan Genç, "Her ne kadar vücudumun yarısından fazlasını kaybetsem de vatan sağ olsun diyorum. Çağırsalar yine vatan için ölmek için giderim. Devletimiz, bizlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Hüseyin Aksoy, Diyarbakır, Şehit, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Devlet Övünç Madalyası' töreninde, Vali Aksoy duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika

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