Devrek sahası bakıma alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Devrek sahası bakıma alındı - Son Dakika Spor

Devrek sahası bakıma alındı

6 saat önce

Devrek sahasında hafta sonu oynanacak 2 önemli karşılaşma öncesinde sahada hummalı çalışma başladı.

Devrek sahası bakıma alındı, System.String[]

Devrek sahasında hafta sonu oynanacak 2 önemli karşılaşma öncesinde sahada hummalı çalışma başladı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde hafta sonu oynanacak olan bölgesel Amatör Ligde Devrek Çubukspor, TFF 2.Ligde ise Zonguldak Kömürspor 1922 Konyaspor maçı öncesinde saha bakıma alındı.


Tesis Sorumlusu Birol Horuzoğlu sahada çim havalandırma ve çimlendirme çalışması yaparak hafta sonu oynanacak 2 önemli karşılaşma için sahayı futbol oynanacak hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.


Özellikle kale önlerinde oluşan kelleşmeler için serme çim dökülürken, yabani otlar ise temizleniyor. Dün sabah saatlerinde başlayan bakım çalışmalarının maç saatine kadar tam anlamıyla bitmesi planlanıyor. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Çubukspor, Zonguldak, Devrek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:32 Kaynak: İHA

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