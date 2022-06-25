Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

25.06.2022 08:01
Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletin kadın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Afyonkarahisar'da devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletin kadın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.S., (39) isimli kadının kullandığı plakasız 3 tekerlekli elektrik bisiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü devrildi. Aracın kaza yaptığını gören çevredekileri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile üniversite hastanesine kaldırdı. Yaralanan sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Sülün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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