Devrilen kamyonun kasasındaki 2 tarım işçisi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan şoför ile 7 kişi ise Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kamyonun kasasında mısırların arasında yolculuk eden tarım işçileri Mahsun Altıntaş ile Oktay Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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