Devrilen traktörün altında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti - Son Dakika

Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri, devrilen traktörün altına kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden izine ayrılan Durmuş Gül (51), Almus ilçesine bağlı Çilehane köyünde tarlasında çalışmaya gitti. Gül'ün kullandığı traktör tarla yolunda şarampole devrildi. Traktörün altında kalan evli ve 4 çocuk babası Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Gül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT