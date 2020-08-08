Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza merkeze bağlı Kızılöz köyünde meydana geldi.
Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı
Edinilen bilgilere göre kaza merkeze bağlı Kızılöz köyünde meydana geldi. Mesut Özdemir (31) yönetimindeki 58 AF 749 plakalı buğday yüklü traktör henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Mesut Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan K.C.Ö ise (12) yaralandı. Özdemir AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarıldı. Özdemir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, yaralı K.C.Ö ise hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 21:59
Kaynak: İHA
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