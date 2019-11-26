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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Arif Işık (76), yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Arif Işık (76), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkisinde meydana geldi. Çocukları ve yakınlarıyla birlikte zeytin toplayan Arif Işık, arkasında römork olan traktörüyle bahçeden çıkmak istedi. Ancak bu sırada kontrolden çıkan 07 LA 992 plakalı traktör devrildi, sürücü Arif Işık ise altında kaldı. Yardıma koşan yakınları, yan yatan traktörün altındaki Arif Işık'ı kurtarmak için römorkla traktörün bağlantısını sağlayan parçayı çıkardı. Traktör takla atarak zeytin ağacına çarptıktan sonra durabildi.

Yakınlarının ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arif Işık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Arif Işık'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Gündoğdu, Manavgat, Kırlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:26 Kaynak: DHA
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