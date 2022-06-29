Devrim niteliğinde buluş: Olası gıda krizi ortadan kalkabilir!

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler her ne kadar doğal yaşama zarar veriyor olsa da bazı ilginç gelişmeler de olmuyor değil. Bilim insanları, güneşin doğa üzerindeki vazgeçilemez etkisi üzerinde yoğunlaşarak yeni bir çalışma ortaya koydu. Buluş, gıda krizini bitirebilir.

Güneş ışığından bağımsız, yapay fotosentez yöntemi bulundu

UC Riverside ve Delaware Üniversitesi'ndeki bilim adamları, tüm dünyayı bekleyen gıda krizine yönelik çok önemli bir buluşa imza attılar. Araştırmacılar biyolojik fotosentez ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmanın yöntemini buldu.

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Güneş ışığından bağımsız olarak bitkilerde fotosentez yapabilmenin önünü açan sistem, bitkilerin tamamen karanlıkta büyümesine izin veriyor. Bu gelişme, beklenen gıda krizi için de büyük bir gelişme olarak görülüyor. Araştırma, Nature Food'da yayınlandı. UC Riverside'da kimya ve çevre mühendisliği yardımcı doçenti olan yazar Robert Jinkerson, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.

Yaklaşımımızla, normalde biyolojik fotosentezin dayattığı sınırları aşabilecek yeni bir gıda üretme yolu bulmaya çalıştık. Laboratuvarımızda geliştirilen son teknoloji iki aşamalı tandem CO2 elektroliz kurulumunu kullanarak, asetata karşı geleneksel CO2 elektroliz yollarıyla erişilemeyen yüksek bir seçicilik elde edebildik.

Öte yandan yapay fotosentez gelişmesi, sadece öngörülen gıda krizini engellemekle kalmayacak. NASA ve uzay şirketleri son yıllarda uzayda kalıcı olarak sürdürülebilecek projeler üzerinde çalışıyor. Bu gelişmenin uzay madenciliği, Ay'da yerleşik hayat gibi uzun soluklu projelerde astronotların yiyecek ihtiyacını da karşılaması bekleniyor.