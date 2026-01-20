Dezenformasyonla Mücadele Vurgusu

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz. Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktırö dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte, Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz. Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması; resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.