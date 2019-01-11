DFREE İdrarını Tutamayanlara Nasıl Yardımcı Oluyor?
DFree, İdrarını Tutamayanların Doğanın Çağrısına Uymasına Yardımcı Oluyor.
Bildiğiniz gibi kişiden kişiye değişmekle birlikte sahip olduğumuz idrar kesemizin de bir kapasitesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Kapasite dolduğunda hissettiğiniz baskıdan, "Doğal" olarak bunu anlıyoruz. Buraya kadar herşey tamam da, bunu planlamak her zaman mümkün olmuyor. Özellikle hasta ve yaşılar içinse bu hiç kolay bir şey değil. İşte Triple W'den DFREE tamda bu noktada devreye giriyor.
Sürekli açık olan cihaz mesanenizin kontrolü için ultrason kullanıyor.
DFree Nasıl Çalışıyor?
Bu giyilebilir sürekli izlemeli tıbbi cihaz DFREE; pubisin hemen yukarısında durarak ve ultrason dalgaları yayar. Bu dalgalar, kullanıcının sıvı dolu mesanesinden geri dönmeden önce vücuda nüfuz eder; Ses dalgalarının yolunu değiştiren dolgunluk, vericiye doğru geri teperken cihaz; mesanenin ne kadar dolu olduğunu doğru bir şekilde tahmin etmek için bu verileri yorumlar ve kullanıcının (veya bakıcısının) tuvalete bir sonraki gidişini planlamak için bir akıllı telefon uygulamasıyla ilgili bilgileri görüntülemesine yardımcı olur.
DFree, hem ev hem de kurumsal ortamlarda kullanılabilir. Aslında, aynı cihaz her iki durumda da kullanılabilir. Tek fark, ticari versiyonun birden fazla DFree'den girdi alabilmesi, hemşirelerin veya bakım görevlisi çalışanlarının aynı anda bir merkez istasyondan birden fazla hastayı izlemelerine olanak sağlayan uygulamadır aslında.
Dfree şu anda Triple W web sitesinden, Amazon
'dan ve bazı perakendecilerinden satışa sunulmuş durumda. Pek te ucuz sayılmaz; 500 dolara satılıyor ya da ayda 40 dolardan kiralanıyor. Akıllı telefon uygulaması hem iOS hem de Android ile uyumludur.
CES 2019