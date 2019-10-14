Son Dakika Haberleri: DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika Güncel DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

18 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler.

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yarından itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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