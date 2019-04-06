Dha Dış ? ABD Polisi, Çalıntı Araçla Kaçmaya Çalışan Kadın Şüpheliye Kurşun Yağırdı

Dha DIŞ ? ABD polisi, çalıntı araçla kaçmaya çalışan kadın şüpheliye kurşun yağırdıABD (DHA) ? ABD'de bir grup polis, çalıntı araçla kaçan kadın şüpheliyi köşeye sıkıştırdı.

Dha DIŞ ? ABD polisi, çalıntı araçla kaçmaya çalışan kadın şüpheliye kurşun yağırdı



ABD (DHA) ? ABD'de bir grup polis, çalıntı araçla kaçan kadın şüpheliyi köşeye sıkıştırdı. Polisler, ikazlarına rağmen kaçmaya çalışan kadına kurşun yağdırdı. Savcılığa intikal eden olaya dair görüntüler ise medyayla paylaşıldı.



Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Jose şehrinde 25 Aralık 2018'de meydana geldi. Bölge savcısının paylaştığı rapora göre, San Jose bölgesi polis memurları, bir silahlı çatışmaya karışmış olan Jennifer Vazquez adında 24 yaşındaki bir kadını araçla takibe aldı. Polis memurları, çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi yaklaşık 14 km boyunca kovaladı. Kovalama şüphelinin araçla, yol kenarında bulunan tel örgüye dalması sonucu sona erdi. Ancak, tel örgüye araçla dalan şüpheli polis araçları tarafından çevrili olmasına rağmen, ileri-geri hareket ederek tel örgüden kurtulmaya ve kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis araçlarına da çarpıp hasara yol açan kadın şüpheli, polisin 'araçtan çık' uyarılarına aldırmadan kaçmaya çalışmaya devam etti. Araç içinde bir de yolcu olduğunu fark eden polisler, kadın sürücüye durması için ısrarla ikazda bulundu ancak şüpheli, aracı ile sıkıştığı yerden çıkarak polis aracına çarpınca, polisler sürücüye kurşun yağdırdı.



Ayrıca, raporda yer alan bilgilere göre, polis memurları suçlu bulunmadı ve şüphelinin aradıkları kişi olduğu tespit edildi. Araçta uyuşturucu madde bulunduğu ve açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Vazquez'in kanında da yapılan otopsi sonucu uyuşturucuya rastlandığı bilgisi de raporda yer aldı.



Ayrıca Jennifer Vazquez'in 2014'te de çalıntı araçla polisten kaçmaktan hüküm giydiği belirtilirken, 25 Aralıkta yaşanan kovalamaca sırasında araçta bulunan bir diğer kişinin de polisin açtığı ateş sonucu hafif yaralandığı belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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