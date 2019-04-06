Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? ABD Polisi, Çalıntı Araçla Kaçmaya Çalışan Kadın Şüpheliye Kurşun Yağırdı

Dha Dış ? ABD Polisi, Çalıntı Araçla Kaçmaya Çalışan Kadın Şüpheliye Kurşun Yağırdı

29 dakika önce

Dha DIŞ ? ABD polisi, çalıntı araçla kaçmaya çalışan kadın şüpheliye kurşun yağırdıABD (DHA) ? ABD'de bir grup polis, çalıntı araçla kaçan kadın şüpheliyi köşeye sıkıştırdı.

Dha Dış ? ABD Polisi, Çalıntı Araçla Kaçmaya Çalışan Kadın Şüpheliye Kurşun Yağırdı, System.String[]
Dha DIŞ ? ABD polisi, çalıntı araçla kaçmaya çalışan kadın şüpheliye kurşun yağırdı

ABD (DHA) ? ABD'de bir grup polis, çalıntı araçla kaçan kadın şüpheliyi köşeye sıkıştırdı. Polisler, ikazlarına rağmen kaçmaya çalışan kadına kurşun yağdırdı. Savcılığa intikal eden olaya dair görüntüler ise medyayla paylaşıldı.

Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Jose şehrinde 25 Aralık 2018'de meydana geldi. Bölge savcısının paylaştığı rapora göre, San Jose bölgesi polis memurları, bir silahlı çatışmaya karışmış olan Jennifer Vazquez adında 24 yaşındaki bir kadını araçla takibe aldı. Polis memurları, çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi yaklaşık 14 km boyunca kovaladı. Kovalama şüphelinin araçla, yol kenarında bulunan tel örgüye dalması sonucu sona erdi. Ancak, tel örgüye araçla dalan şüpheli polis araçları tarafından çevrili olmasına rağmen, ileri-geri hareket ederek tel örgüden kurtulmaya ve kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis araçlarına da çarpıp hasara yol açan kadın şüpheli, polisin 'araçtan çık' uyarılarına aldırmadan kaçmaya çalışmaya devam etti. Araç içinde bir de yolcu olduğunu fark eden polisler, kadın sürücüye durması için ısrarla ikazda bulundu ancak şüpheli, aracı ile sıkıştığı yerden çıkarak polis aracına çarpınca, polisler sürücüye kurşun yağdırdı.

Ayrıca, raporda yer alan bilgilere göre, polis memurları suçlu bulunmadı ve şüphelinin aradıkları kişi olduğu tespit edildi. Araçta uyuşturucu madde bulunduğu ve açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Vazquez'in kanında da yapılan otopsi sonucu uyuşturucuya rastlandığı bilgisi de raporda yer aldı.

Ayrıca Jennifer Vazquez'in 2014'te de çalıntı araçla polisten kaçmaktan hüküm giydiği belirtilirken, 25 Aralıkta yaşanan kovalamaca sırasında araçta bulunan bir diğer kişinin de polisin açtığı ateş sonucu hafif yaralandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:47 Kaynak: DHA

Polis, DHA, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı Eşini Aldatan Koca, Otel Odasında Sevgilisiyle Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 16:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? ABD Polisi, Çalıntı Araçla Kaçmaya Çalışan Kadın Şüpheliye Kurşun Yağırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]