Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Arkadaşının Motosiklette Tehlikeli Sürüşünü İzlerken Kendi Kaza Yaptı

Dha Dış ? Arkadaşının Motosiklette Tehlikeli Sürüşünü İzlerken Kendi Kaza Yaptı

1 saat önce

Dha DIŞ ? Arkadaşının motosiklette tehlikeli sürüşünü izlerken kendi kaza yaptıABD (DHA) - ABD'de bir motosiklet sürücüsü, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyen arkadaşını izlerken, emniyet şeridindeki motosiklete çarparak takla attı.

Dha DIŞ ? Arkadaşının motosiklette tehlikeli sürüşünü izlerken kendi kaza yaptı

ABD (DHA) - ABD'de bir motosiklet sürücüsü, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyen arkadaşını izlerken, emniyet şeridindeki motosiklete çarparak takla attı.

ABD'de bir grup motosiklet tutkunu, toplu halde otobanda seyrederken, bir motosiklet sürücüsü aracın ön tekerini kaldırarak yolda tek tek üzerinde ilerlemeye başladı. Bu tehlikeli sürüşü emniyet şeridinde seyir halindeyken merak içinde izleyerek ilerleyen bir başka sürücü ise, yine emniyet şeridinde park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada takla atan sürücünün kaskı çıktı ve sürücü hızla yere düştü. Arkadan gelen diğer motosikletleri fark eden sürücü kendini demir bariyerlerin yanına doğru attığı anda bir motosiklet sürücüsü de yerdeki motosikletlere çarparak kaza yaptı.

Motosiklet sürücülerinin hafif yaralı olarak kurtulduğu kaza, gruptaki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:25 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Motosiklet, DHA, Güncel
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