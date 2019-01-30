Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asılması 'Nefret Suçu' Olarak Rapor Edildi

Dha Dış - Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asılması 'Nefret Suçu' Olarak Rapor Edildi

1 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki iki Ermeni okuluna Türk bayrağı asılması olayı hakkında polis soruşturma başlattı.

Dha Dış - Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asılması 'Nefret Suçu' Olarak Rapor Edildi, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki iki Ermeni okuluna Türk bayrağı asılması olayı hakkında polis soruşturma başlattı.

Kimliği belirsiz kişilerce Türk bayrağının okullara asılması, 'nefret suçu' olarak rapor edildi.

Los Angeles polisi, Los Angeles Times gazetesine, AGBU Manoogian-Demirdjian Okulu ile Holy Martyrs Ferrahian Lisesi önüne salı günü Türk bayrağı asıldığının haber alınması üzerine olay yerine geldiklerini ve durumun "nefret suçu" olarak rapor edildiğini duyurdu.

Amerikan Fox News'in haberine göre, belediye meclis üyesi Paul Koretz olayla ilgili düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bunun bir Yahudi okuluna Nazi gamalı haç koymakla aynı değerde olduğunu söyleyerek, şehirlerinde böyle bir olayı hoş karşılamayacaklarını belirtti.

Los Angeles Times gazetesi siyah giyinmiş iki erkeğin salı günü erken saatlerde bayrakları okul duvarlarına astığı görüntülerinin yer aldığını ve her iki okuldaki bayrakların öğrencilerin okula gelmesinden önce kaldırıldıklarını yazdı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:19 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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