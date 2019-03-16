Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Eyfel Kulesi'nin Işıkları 'Yeni Zelanda' İçin Karartıldı

Dha Dış - Eyfel Kulesi'nin Işıkları 'Yeni Zelanda' İçin Karartıldı

51 dakika önce

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, hayatını kaybeden Müslümanlar anısına söndürüldü.

Dha Dış - Eyfel Kulesi'nin Işıkları 'Yeni Zelanda' İçin Karartıldı, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, hayatını kaybeden Müslümanlar anısına söndürüldü.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

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Eyfel'den görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:25 Kaynak: DHA

Paris, Eyfel Kulesi, Yeni Zelanda, Güncel
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