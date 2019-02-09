Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kanser Hastası Olan Küçük Kızın 'polislik' Hayalini Gerçekleştirdiler

Dha Dış - Kanser Hastası Olan Küçük Kızın 'polislik' Hayalini Gerçekleştirdiler

18 dakika önce

Dha DIŞ - Kanser hastası olan küçük kızın 'polislik' hayalini gerçekleştirdilerABD (DHA) ? Teksas polisi, hayali polis olmak olan kanser hastası küçük kıza özel tören düzenleyerek, polislik yemini ettirdi.

Dha DIŞ - Kanser hastası olan küçük kızın 'polislik' hayalini gerçekleştirdiler

ABD (DHA) ? Teksas polisi, hayali polis olmak olan kanser hastası küçük kıza özel tören düzenleyerek, polislik yemini ettirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Freeport şehrinde yaşamakta olan ve ameliyat edilemeyen, bir çeşit böbrek kanseri olan 'Wilms tümörü' ile mücadele eden 6 yaşındaki Abigail Arias, daha önce polisin çocuklar için düzenlediği bir etkinlikte Freeport Emniyet Müdürü Raymond Garivey ile tanışıp, büyüyünce polis olmayı hayal ettiğini söyledi.

Abigail'in bu hayalinden ve yaşama azminden etkilenen emniyet müdürü Garivey, küçük kızın bu hayalini gerçekleştirmek istedi ve meslektaşlarıyla birlikte Abigail için emniyette bir yemin töreni düzenledi. Ayrıca, bir şirketle anlaşarak Abigal için özel polis üniforması da yaptırıldı. Daha sonra ise Abigail bu törende polislik yemini ederek, Freeport Polis Birimi'nin 'onursal polis memuru' oldu.

Tören sırasında birçok konuk gözyaşlarını tutamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

Polis, DHA, Güncel
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