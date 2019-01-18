Dha Dış - Kaza Yapan 97 Yaşındaki Prens'in, 'Araç Kullanması' Tartışılıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolk'ta trafik kazası geçirdi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolk'ta trafik kazası geçirdi. 97 yaşındaki Edinburgh Dükü, kazadan yara almadan kurtuldu.



Olay sırasında oradan geçmekte olan ve Prens Philip'in araçtan çıkmasına yardım ettiğini söyleyen bir görgü tanığı, kaza sonrası Prens'in bilincinin yerinde olduğunu, fakat 'şoke olmuş ve sarsılmış bir halde' göründüğünü söyledi. Kaza yapan diğer araçta ağlayan bir bebek olduğunu söyleyen tanık, acil yardım ekiplerini aradığını belirtti. İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Diğer araçtaki anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



"97 YAŞINDA NEDEN HALA ARAÇ KULLANIYOR"



Kazanın ardından bir çok konu tartışılmaya başlandı. Yerel basın, bu tartışmalara yer verdi. 97 yaşında birinin araç kullanmaması gerektiğini savunanlar yanında, Prens'in neden 'korumasız' seyehat ettiğini sorgulayanlar olduğunu yazan basın, insanların "97 yaşında neden hala araç kullanıyor" diye sorduğunu yazdı. - İngiltere

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi

Fenerbahçe, Leicester City Forması Giyen Adrien Silva'nın Kiralanması İçin İngiliz Ekibi ile Anlaştı

Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu

Kediye İşkence Yapan İş Adamı, Akıl Hastanesine Sevk Edildi