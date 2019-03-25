Son Dakika Haberleri: Dha Dış - New Yorklular Hayat Pahalılığından Şikâyetçi

Dha Dış - New Yorklular Hayat Pahalılığından Şikâyetçi

33 dakika önce

New York'ta yaşayanların yarısına yakını New York'ta yaşamayı sürdürmekte ekonomik olarak zorlandığını söyledi.

Dha Dış - New Yorklular Hayat Pahalılığından Şikâyetçi, System.String[]
New York'ta yaşayanların yarısına yakını New York'ta yaşamayı sürdürmekte ekonomik olarak zorlandığını söyledi.

ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi'nin New York şehrinde yaşayan bin 216 kişiyle yaptığı anket sonuçlarına göre, şehirde yaşayanların neredeyse yarısı hayatlarını ekonomik olarak sürdürmekte zorlandıkları yanıtını verdi. Ankete katılanlar ayrıca ekonomik krizden dolayı beş yıl ya da daha kısa bir süre içinde yaşam şartları daha uygun olan eyaletlere taşınabileceklerini söyledi.

New York Post gazetesinin aktardığı haber göre, ankete katılanların yüzde 41'i New York'taki hayat pahalılığı ile başa çıkamıyor.

Yine yüzde 41 oranındaki çoğunluk da ekonomik olarak daha rahat edecekleri eyaletlere taşınmayı düşünüyor.

Habere göre ankete katılan azınlıkların ekonomik durumları konusunda daha karamsar düşündükleri ortaya çıktı.

Anketi sorularını yanıtlayan siyahiler beyazlara oranla ekonomik durumlarını 'iyi değil' veya 'kötü' olarak yorumlarken beyazlar ise durumlarını 'harika' veya 'iyi' olarak yanıtladı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:27 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor Son Dakika! Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Büyük Zam Geliyor Emeklilerin TOKİ Başvurusu Bugün Başladı Sanatçı Zülfü Livaneli, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kime Destek Vereceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 10:00:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - New Yorklular Hayat Pahalılığından Şikâyetçi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]