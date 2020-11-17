Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu - Son Dakika

Orta Amerika'da etkili olan Lota Kasırgası bölgeye yayılırken Nikaragua'da büyük bir dalganın kıyıya çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Eta tropikal fırtınasının vurduğu Orta Amerika ülkeleri bu kez Lota Kasırgası ile mücadele ediyor. Bu yılki en güçlü kasırga olarak ifade edilen Iota, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı. Yetkililer, peş peşe uyarılar yayınlarken, bazı yerleşim yerlerinde tahliyeler başladı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yaptığı açıklamada, Iota Kasırgası'nın hızının saatte 257 kilometreye ulaşması beklendiğini belirtti. Nikaragua'da etkili olan Iota, ağaçları yerinde söktü. Lota'nın rotası üzerinde bulunan Honduras'ta ise halka gıda yardımında bulunuldu.