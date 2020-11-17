Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu - Son Dakika

Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu
17.11.2020 16:57
Orta Amerika'da etkili olan Lota Kasırgası bölgeye yayılırken Nikaragua'da büyük bir dalganın kıyıya çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Orta Amerika'da etkili olan Lota Kasırgası bölgeye yayılırken Nikaragua'da büyük bir dalganın kıyıya çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Eta tropikal fırtınasının vurduğu Orta Amerika ülkeleri bu kez Lota Kasırgası ile mücadele ediyor. Bu yılki en güçlü kasırga olarak ifade edilen Iota, Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı. Yetkililer, peş peşe uyarılar yayınlarken, bazı yerleşim yerlerinde tahliyeler başladı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yaptığı açıklamada, Iota Kasırgası'nın hızının saatte 257 kilometreye ulaşması beklendiğini belirtti. Nikaragua'da etkili olan Iota, ağaçları yerinde söktü. Lota'nın rotası üzerinde bulunan Honduras'ta ise halka gıda yardımında bulunuldu.
Son Dakika Alman yorumcular, Messi'ye benzettikleri F.Bahçeli Ömer Faruk'u Schalke'ye önerdiler Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek