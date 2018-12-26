Dha Dış - Polonya'da Evsizlerin Barındığı Yapı Yandı: 6 Ölü
1 saat önce
Polonya'nın başkenti Varşova'da evsizlerin barındığı ahşap yapı yandı, 6 kişi hayatını kaybetti.
Polonya
'nın başkenti Varşova
'da evsizlerin barındığı ahşap yapı yandı, 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz bilinmediğini duyurdu. Polisin yaptığı inceleme sonrası evde 6 kişinin dışında kimsenin bulunmadığı; bu 6 kişinin de bu ahşap yapıyı geceleri barınmak için kullandığı öğrenildi. Yapının boş olduğu, evsizler dışında uzun süredir kimsenin girip çıkmadığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------- TV
KAYDI
Olay yerinden görüntü
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:22 Kaynak: DHA
Legia Varşova, Altınordu'nun Genç Sol Beki Yusuf Acer'e Talip Oldu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 6 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: İnsanlık Suçudur
Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi