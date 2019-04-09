Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Tekerlekli Sandalye ile Tır'ın Arkasına Takıldı

Dha Dış – Tekerlekli Sandalye ile Tır'ın Arkasına Takıldı

1 saat önce

– Güney Afrika'da tekerlekli sandalyesiyle, bir TIR'ın arka tamponuna tutunarak otoyolda ilerleyen adamı görenler büyük bir şok yaşadı.

Dha Dış – Tekerlekli Sandalye ile Tır'ın Arkasına Takıldı, System.String[]
– Güney Afrika'da tekerlekli sandalyesiyle, bir TIR'ın arka tamponuna tutunarak otoyolda ilerleyen adamı görenler büyük bir şok yaşadı.

Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da tekerlekli sandalyeli bir adamın, saatte yaklaşık 80 km hızla giden bir TIR'ın arka tamponuna tutunarak ilerlediğini görenler gözlerine inanamadı. Tekerlekli sandalyedeki adam, hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığını umursamadan ilerlerken, arkadan gelen sürücüler o anları kaydetti.

Sosyal medyada da çokça paylaşılan görüntülere tepkilerle beraber ilginç yorumlar da geldi. Kimisi bu olayı 'sorumsuzca davranış' olarak değerlendirirken; kimisi de 'artan yakıt fiyatlarına güzel bir çözüm' yorumu yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Adamın TIR'ın arka tamponuna tutunması (2 farklı görüntü)

-Görüntüyü çeken insanların tepkileri
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:34 Kaynak: DHA
Pretoria, Güney Afrika, Güncel
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