Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Tren, Lastiği Raylara Sıkışan Ambulansı Biçti: 2 Ölü

Dha Dış - Tren, Lastiği Raylara Sıkışan Ambulansı Biçti: 2 Ölü

55 dakika önce

– Polonya'da hemzemin geçitte, arka tekeri raylara sıkışan bir ambulansa tren çarptı.

Dha Dış - Tren, Lastiği Raylara Sıkışan Ambulansı Biçti: 2 Ölü, System.String[]
Polonya'da hemzemin geçitte, arka tekeri raylara sıkışan bir ambulansa tren çarptı. Doktor ve bir sağlık görevlisinin öldüğü kaza, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Polonya'nın Poznan bölgesinde yer alan Puszczykowo şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir ambulansın hemzemin geçit üzerindeyken bariyerin aşağı inmesi sonucu karşıya geçemediği görülüyor. Ambulans sürücüsü geri geri gidip hemzemin geçit üzerinden çıkmaya çalıştığı sırada ise ambulansın arka tekeri demiryolu rayına sıkışıyor. Sıkıştığı yerden çıkmaya çalışan ambulansa, karşıdan gelen tren hızla çarpıyor ve aracı metrelerce sürüklüyor.

Kaza sonrası polisin yaptığı açıklamaya göre, ambulansta bulunan bir doktor ve sağlık görevlisi olay yerinde hayatını kaybederken, ambulans sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ayrıca, Katowice'den Gdynia'ya hareket etmekte olan trenin kaza sonucu raydan çıktığı, fakat makinistin ve yolcuların kazadan etkilenmediği ve olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulans hemzemin geçit üzerindeyken bariyerin aşağı inmesi

-Ambulansın hemzemin geçit üzerinde kalması ve geri geri gitmeye çalışması

-Ambulansın geri geri gitmeye çalıştığı sırada raylara sıkışması

-Ambulansa tren çarpması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:54 Kaynak: DHA

Polonya, Güncel
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