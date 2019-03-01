Dha Dış - Uyuşturucu Karteli Üyeleri, Rakip Kartele Yaptıkları 'Kanlı Baskını' Kaydetti
1 saat önce
Meksika'da bir uyuşturucu karteli üyeleri, rakip kartel üyelerinin bulunduğu tamirhaneyi bastı ve 5 kişiyi öldürdü.
Meksika
'da bir uyuşturucu karteli üyeleri, rakip kartel üyelerinin bulunduğu tamirhaneyi bastı ve 5 kişiyi öldürdü. Olay 5 Şubat'ta Meksika'nın Guanajuato eyaletinde Valle de Santiago bölgesinde meydana geldi. SWAT (Özel Silahlar ve Taktikler Birimi) polisi gibi giyinen 'Santa Rosa de Lima
' adlı uyuşturucu karteli üyeleri, 'New Jalisco Generation' adlı uyuşturucu karteli üyelerinin içeride bulunduğu bir tamirhaneyi bastı. İçerideki 5 kişiyi öldüren saldırganlar, olay yerinden hızlıca ayrıldı. 90 saniyede gerçekleşen baskın anı bir 'Santa Rosa de Lima' üyesinin kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.
İki kartel üyelerinin 2017 yılından bu yana zaman zaman çatıştıkları ve bu süreç de her iki taraftan da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Bu arada 'New Jalisco Generation' adlı uyuşturucu kartelinin lideri olan 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes
hakkında 10 milyon Dolar ödüllü yakalama kararı bulunuyor.
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Baskın anının görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: DHA
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