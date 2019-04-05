Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Venezuela'da Petrol Boru Hattında Patlama

Dha Dış ? Venezuela'da Petrol Boru Hattında Patlama

52 dakika önce

Dha DIŞ ? Venezuela'da petrol boru hattında patlamaVenezuela (DHA) - Venezuela'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.

Dha DIŞ ? Venezuela'da petrol boru hattında patlama

Venezuela (DHA) - Venezuela'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.

Yerel saatle 1530 civarında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yerel medya, patlamanın bir sabotaj sonucu olmasından şüphelenildiğini yazarken, yangını söndürmek için uzman ekipler ve itfaiye görevlileri bölgeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:49 Kaynak: DHA

Venezuela, DHA, Güncel
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