Dha Dış ? Venezuela'da Petrol Boru Hattında Patlama
52 dakika önce
Dha DIŞ ? Venezuela'da petrol boru hattında patlamaVenezuela (DHA) - Venezuela'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.
Dha DIŞ ? Venezuela
'da petrol boru hattında patlama
Venezuela (DHA
) - Venezuela'da Anzoátegui eyalettinde La Leona bölgesinden geçmekte olan petrol boru hattında patlama oldu.
Yerel saatle 1530 civarında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yerel medya, patlamanın bir sabotaj sonucu olmasından şüphelenildiğini yazarken, yangını söndürmek için uzman ekipler ve itfaiye görevlileri bölgeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:49 Kaynak: DHA
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