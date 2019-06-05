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DHA İSTANBUL BÜLTEN- 2

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 1397 sefer gerçekleştirildiğini açıkladı.

DHA İSTANBUL BÜLTEN- 2, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 1397 sefer gerçekleştirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Bayramın ilk günü de daha bir heyecanla zamanında kalktık. Tüm operasyonumuzda 1397 seferi yüzde 91 zamanında kalkış ile icra ettik. Bayramın 1. günü görevinin başında özveri ve heyecanla misafirlerimizi emniyet, konfor ile zamanında ulaştıran tüm arkadaşlarımıza kocaman teşekkürler" dedi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:59 Kaynak: DHA
İstanbul, Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı, Güncel
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