DHA İSTANBUL BÜLTEN- 2
1 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 1397 sefer gerçekleştirildiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:59 Kaynak: DHA
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, Ramazan Bayramı
'nın ilk gününde 1397 sefer gerçekleştirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter
adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Bayramın ilk günü de daha bir heyecanla zamanında kalktık. Tüm operasyonumuzda 1397 seferi yüzde 91 zamanında kalkış ile icra ettik. Bayramın 1. günü görevinin başında özveri ve heyecanla misafirlerimizi emniyet, konfor ile zamanında ulaştıran tüm arkadaşlarımıza kocaman teşekkürler" dedi.
- İstanbul
İmamoğlu Washington Post'a yazdı: İstanbul'da yarışı kazandım ve bir kez daha kazanacağım
Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı
Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü
Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı