DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI İSTANBUL SOKAKLARI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından yollarda araç trafiğinde artış görüldü. Üsküdar'da ise bazı vatandaşların para çekmek için ATM'lerden para çektiği bazılarının ise bakkallardan alışveriş yaptıkları görüldü. Polis ekipleri ise saat 00.00'dan sonra iş yerlerini açan büfe ve bakkallara 3 bin 180 TL cezai işlem uyguladı.

Görüntü dökümü:

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-Trafikten görüntü

Mecidiyeköy Metrobüs durağından görüntü

-Genel ve detaylar

-Açık olan bakkaldan detaylar

-Müşterilerden detaylar

-Polis ekipleri bakkala cezai işlem uygulaması

-Polis ve bakkalda çalışan kişiyle diyaloğu

-ATM'den para çekenlerden detaylar

-Araçlardan detaylar

-Vatandaşların sokakta yürümeler

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

20.04.2020 - 01.39 Haber Kodu : 200420008

20.04.2020 - 00.57 Haber Kodu : 200420005

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2- AİLE HEKİMİ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Orhan OĞUZ

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." İfadeleri yer aldı.