Dha İstanbul Bülteni - 3

3 (havadan görüntüyle) 1- ÇİPRAS HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NA GELDİ (1)Haber: Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ali AKSOYER- / İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ru,hban Okulu oldu.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



(havadan görüntüyle)



1- ÇİPRAS HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NA GELDİ (1)



Haber: Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ali AKSOYER-/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ru,hban Okulu oldu. Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindekilerle ruhban okuluna geldi. Çipras, ilk olarak okulun içinde bulunan kilisede, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un yönettiği ayine katıldı. Ayin ardından Çipras, ruhban okulunu gezecek ve okul bahçesine fidan dikecek.



Görüntü Dökümü:



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Çipras'ın gelişi



Kalın'ın görüntüsü



Ayinden görüntüler



-Çipras'ın girişi havadan



Detaylar



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206097



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(HAVADAN GÖRÜNTÜLER )



2- YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS RUHBAN OKULUNU ZİYARET EDİYOR



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi aldı.



Heybeliada Ruhban Okulu ve çevresindeki hareketlilik havadan görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



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///HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE///



-Ruhban okulunun görüntüsü



-Okul çevresindeki hareketlilik



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206077



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(geniş haber)



3- ÇİPRAS, AYASOFYA MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ



Aleksis Çipras,



Burada olmaktan mutluyum.



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul ziyaretlerine Ayasofya Müzesi'ni ziyaret ederek başladı. Çipras, gezisi sırasında, "Burada olmaktan mutluyum" dedi.



Ankara'daki resmi temasların ardından dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, saat 09.00 sıralarında kaldığı otelden ayrıldı.



Çipras'ın ziyareti öncesi müze sivil ziyaretlere kapatıldı. Polis ekipleri Ayasofya Müzesi'ne çıkan tüm sokakları kapattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Müzeye giren basın mensupları da tek tek aranarak içeri alındı. Saat 09.15'te müzeye gelen Çipras'a Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, eşlik etti. Ziyaretin bir bölümünde basın mensuplarına yaklaşan Çipras, İngilizce, "Burada olmaktan mutluyum" dedi.







Görüntü dökümü



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-Çipras'ın gezisi



-Çiprası'ın konuşması



-Çipras'ın gezisi



-Çiprası'ın konuşması



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4- ÇİPRAS KABATAŞ'TA TEKNEYE BİNMEDEN ÖNCE ESNAFLA SELAMLAŞTI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'ya gitmek üzere geldiği Kabataş'a esnafla selamlaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Ruhban Okuluna gitmek için Kabataş İskelesi'ne geldi. Esnafla tokalaşan Çipras ve beraberindekiler iskelede bekleyen yata bindi. Çipras'a eşi Peristera Baziana ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.



Görüntü Dökümü:



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-Çipras'ın iskeleye gelişi



-Esnafla selamlaşması



-Yata binmesi



DHA FEED



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206053



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(Geniş haber)



5- HASTANEDE SİLAHLI KİŞİ HAREKETLİLİĞİ



*Doktoru rehin alan kişi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kasımpaşa'da bulunan ek hizmet binasında bir kişi, psikiyatri doktorunu silahla rehin aldı. Polis tarafından ikna edilen kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Olay, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kasımpaşa'da bulunan ek hizmet binasında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre hastanenin psikiyatri kliniğine gelen bir kişi, psikiyatri doktoru Onat Yılmaz ile odasında tartışmaya başladı. Bir süre sonra yanındaki kurusıkıdan bozma silahla 3-4 el ateş eden kişi daha sonra Onat Yılmaz'ı rehin aldı. Silah sesleri üzerine hastanede panik yaşanırken, ihbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastaneye gelen polis silahlı kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabalarının ardından doktoru rehin alan kişi silahıyla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan kişi daha sonra polis merkezine götürüldü.



"İÇERİDE BÜYÜK PANİK OLDU"



Olayın yaşandığı anda hastanede olan Seda Osman, "Ben 3 el kadar silah sesi duydum. Baktığımda rehin almıştı doktor. Sonra görevliler koşturarak geldi. 5-10 dakika doktoru rehin aldı. Doktorun herhangi bir şeyi yokmuş. 3-4 el silah sıktı. Polisler de kapıya sıkmış. İçeride büyük bir panik oldu. Doktorlar bir odada toplandı panikle. Ben o sıra oradaydım. Silah olunca panik yaptım, korktum. Elim ayağım titredi çok korktuk" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Hastaneden görüntü



-Polislerden görüntü



-Doktorlardan görüntü



--Görgü tanıkları ile röp.



-Saldırganın gözaltına alınması



-Genel ve detaylar



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206056



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206058



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206062



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206075



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(HAVADAN EK GÖRÜNTÜYLE)



6- KAZA YAPAN TIR ŞOFÖRÜ VİYADÜKTEN AŞAĞIYA UÇTU (1)



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



TEM Karayolunda viyadük üzerinde bir TIR bariyerlere çarptı. Emniyet kemeri, takılı olamayan şoför camdan fırlayarak viyadükten aşağıya düştü.



Kaza TEM Otoyolu Çatalca Mevkii Edirne istikametinde saat 11.45'te meydana geldi. Yağışlı havada kayganlaşan yolda şoförününü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda TIR viyadük üzerinde önce bariyerlere ve ardından da ışıklandırma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle henüz ismi öğrenilemeyen TIR şoförü camdan fırladı. Viyadükten yaklaşık 15 metre aşağıya düşen şoför ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulasla hastaneye kaldırılan TIR şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrendildi.



Görüntü dökümü:



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-Olay yeri



-TIR'ın görüntüsü



-Viyadük



-İtfaiye ekipleri



-Yerde yatan TIR şoförü (fotoğraf)



-Genel ve detaylar



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206093



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206065



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206073



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7- BAKIRKÖY'DE 'YARIŞ' KAZASINDA ÖLEN GENÇ KIZIN CENAZESİ ADLİ TIPTAN KURUMUNDAN ALINDI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBULDHA



Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.



Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen kazada Julia İnanch hayatını kaybetmiş, arkadaşı Lilav Heca Can yaralanmıştı. İnanch'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan genç kızın cenazesini almaya ailesi, yakınları ve okul arkadaşları geldi. Buradaki işlemleri tamamlanan İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Julia İnanch'ın yarın ikindi vaktinde Fatih'te bulunan Gazi Ahmet Paşa camisinde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Annesinin içeri adli tıpa girişi



-Arkadaşlarından görüntü



-Adli tıptan görüntü



-Cenazenin çıkışı



-Genel ve detaylar



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(ÖZEL)



8- BEYOĞLU'NDA KABUS OLAN "SEVGİLİ HIRSIZLAR" YAKALANDI



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Beyoğlu'nda bir mahallenin kabusu olan hırsız sevgililer yakalandı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgililerin hırsızlık yapacakları apartmanın merdivenlerinde buluşup birbirlerine sarılmaları ve hırsızlık görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.



Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde son zamanlarda sıkça hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Aynı mahalleden peş peşe yaklaşık 15 şikayet alan polis güvenlik kameralarını inceledi. Beyoğlu Aşayiş Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişilerin Sabri K. ve Gülşah A. olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelisi sevgililer polisin yaptığı operasyonda aynı evde yakalandı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve diğer işlemleri tamamlanan Sabri K. ve Gülşah A. daha sonra adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA



Güvenlik kameralarına yansıyan ilk görüntülerde Sabri K. ve Gülşah A.'nın hırsızlık için belirledikleri binanın merdivenlerinde buluşup sarılmaları, merdivenlerden yukarıya çıkmaları, hırsızlık sonrası koşarak kaçmaları yer aldı. İkinci olayda Sabri K. ve Gülşah A.'nın işyerinin önüne gelmeleri Sabri K.'nın işyerine girmesi, rahat tavırlarla etrafı gözetledikten sonra dışarıya çıkıp Gülşah A.'ya işaret vermesi, Gülşah A.'nın işyerine girip masadaki laptop'u alıp çıkması ve kapıdan çıkarken işyeri sahinin arkadaşı ile karşılaşmasına rağmen hiç panik yapmadan uzaklaştığı görülüyor. Üçüncü olayda da Sabri K. ve Gülşah A. birlikte binaya girmeleri, Ceyhan Karataş'ın çantasını işyerinden çaldıktan sonra binadan çıkışları ve hızla uzaklaşmaları yer aldı.



"SEVGİLİLER, MERDİVENLERDE BULUŞUP SARILIP ÖPÜŞÜYORLAR"



Konfeksiyon atölyesi sahibi Ceyhan Karataş "Geçen hafta saat 18: 00 sıralarında işyerime girdiler. Çantamı alıp gittiler, çantamda 8 bin lira para, iki çeyrek altın, iki altın yüzük ve kredi kartlarım vardı. Hepsi çantanın içinde gitti, ben de diğer kişiler gibi mağdur oldum. Aslında ben odamın kapısını hep kilitliyorum ama o gün içeriden elemanlarım çağırdı onlarla ilgileniyordum anlık bir durumdan faydalanıp çantamı aldılar. Yapanlar iki sevgili, sevgili olduklarını düşünüyorum. Bu benim işyerime ikinci girişleri. Binanın merdivenlerinde buluşup, sarılıp öpüşüyorlar o yüzden sevgili olduklarını düşünüyoruz. Şikayetçi olmuştum, bugün yakalanmışlar beni polis merkezinden aradılar ifade vermeye gideceğim. Bir çok kişi de benim gibi mağdur olmuş. Genelde bu çevrenin esnafı ve elemanları, toplamda 10-15 kişi var" diye konuştu.



"KAPIDAN ÇIKARKEN KOMŞUMLA BURUN BURUNA GELMİŞ"



İşyerindeki laptopu çalınan İsmail Toker ise "Geçtiğimiz Cumartesi günü sabah işyerine geldiğimde laptop yerinde duruyordu. Fatura yatırmak için dışarıya çıktım döndüğümde laptop yerinde yoktu. İçeride çalışan arkadaşa sordum haberi yok dedi, yan komşuma sordum o da haberim yok dedi. İşyerimizin güvenlik kameralarına baktık olayı gördük. Önce bir erkek geliyor içeriyi kolaçan ediyor. Sonra dışarıda bekleyen kız arkadaşına işaret veriyor, kız arkadaşı gelip laptopu rahatlıkla alıyor hatta kapıdan çıkarken benim komşu arkadaşımla burum buruna gelmesine rağmen çok soğuk kanlı bir hareketle laptopu alıp götürdü. Beni polis merkezinden aradılar hırsızlar yakalanmış bilgisayarı teslim aldım"dedi.



Görüntü dökümü



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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ



-Sabri K. ve Gülşah A.'nın buluşup sarılmaları



-Birlikte merdivenlerden yukarı çıkmaları



-Bir işyerinden cep telefonu çaldıktan sonra koşarak kaçmaları



Sabri K. ve Gülşah A.'nın İsmail Toker'in işyerinin önüne gelmeleri



-Sabri K.'nın işyerine girmesi etrafı kolaçan etmesi



Sabri K.'nın dışarı çıkıp Gülşah A.'yı içeri göndermesi



-Gülşah A.'nın içeri girip masadaki laptop'u alıp çıkması



-Gülşah A.'nın kapıdan çıkarken işyeri sahibi İsmail Toker'in arkadaşı ile karşılaşması, hiç panik yapmadan elindeki laptop ile uzaklaşması



Sabri K. ve Gülşah A.'nın Ceyhan Karataş'ın işyerinin bulunduğu binaya girmeleri



Sabri K. ve Gülşah A.'nın Ceyhan Karataş'ın çantasını işyerinden aldıktan sonra binadan çıkıp uzaklaşmaları



AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ



Sabri K. ve Gülşah A.'nın polis merkezinden çıkışları



Sabri K. ve Gülşah A.'nın adliye ye girişleri



-Ceylan Karataş ile röportaj



-İsmail Toker ile röportaj



İsmail Toker'in hırsızların yakalanmasıyla polis merkezinden teslim edilen laptop'u



-Genel ve detay görüntüler



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206095



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9- AZİZ YILDIRIM: 'O KARIŞIKLIKTA TOKAT ATMIŞ OLABİLİRİM'



-IŞIK EYİGÜNGÖR'Ü TOKATLADIĞI İDDİA EDİLEN AZİZ YILDIRIM HAKİM HUZURUNA ÇIKTI



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. Aziz Yıldırım, savunmasında, olay günü çıkan kargaşa sırasında müşteki sanık Işık Eyigüngör'e tokat atmış olabileceğini söyledi.



İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz yargılanan Aziz Yıldırım ve Avukatı Abdurrahim Erol katıldı. Müşteki sanık Işık Eyigüngör'ü Avukatı Seyit Kaplan temsil etti.



Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Aziz Yıldırım, aylık gelirinin ortalama 100 bin TL olduğunu söyledi.



Kimlik tespitinin ardından Aziz Yıldırım'ın savunmasına geçildi. Olay tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, olayın gerçekleştiği maçtan önce rakip takımın yöneticilerinin kendilerine yönelik söylemleri olduğunu savundu. Yıldırım, "Hulki Kahvecioğlu maçtan önce 'Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesinler, salona girişlerine izin vermeyeceğiz' diyerek beni tehdit etmiştir. Yüzde 10 hakkımız olan taraftarı da almayacaklarını söylediler" iddiasında bulundu.



'O KARIŞIKLIKTA TOKAT ATMIŞ OLABİLİRİM'



Hulki Kahvecioğlu'nun bu sözleri üzerine Fenerbahçe Kadın Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban'ın Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri ile görüştüğünü söyleyen Aziz Yıldırım, "Aynı beyanları Ozan Balaban'a da söylemişler. Bu durumu Basketbol Federasyonu Başkanı ve CEO'su telefonla bizzat söyledim. Federasyon yetkilileri devreye girerek olaya müdahale ettiler, taraftarımız salona alındı. Ben de salona gittim. Salona girerken herhangi fiili bir müdahale ile karşılaşmadım. Tribüne çıktık, tribünde Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları Grubu Beşiktaş formaları giyerek yerini almışlardı. Salona girdiğimde bana ana avrat küfür etmeye başladılar. Tribüne girdiğimizde Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Mehmet Işık Eyigüngör yerinde oturuyordu. Kendisine halen Fenerbahçe Kongre üyesi olan ve eski yönetim kurulu üyesi olan şahsın Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesin, gelirlerse salona sokmam. Fenerbahçe taraftarı maça gelmesin sözlerinin yakışıp yakışmadığını, ayrıca Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları'nın şahsıma küfür etmelerini nasıl karşıladığını sordum. Cevap vermedi, ayağa kalktı. Aramızda itişme kakışma başladı, sonrasında ayrıldık" dedi.



'O KADAR ÖNEMLİ DEĞİL TOKAT ATMAK'



Bu sırada Hakim Ceyhan Utlu, "Sizin tokat atma iddianız var" diye sordu. Aziz Yıldırım, "O karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil tokat atmak, yapılanların karşılığında. Benim gözlüğüm de yere düşerek kırıldı" dedi.



FETÖ tarafından şike iddiası ile cezaevine konulduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Bana isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.



CEZA ALMASI DURUMUNDA CEZANIN ERTELENMESİNİ İSTEMEDİ



Hakim Ceyhan Utlu, herhangi bir ceza alması durumunda cezasının ertelenmesini talep edip etmediği sorulan Aziz Yıldırım, "Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Beni tehdit edecekler gelme diye, ben bir tokatla ceza alacağım. 25 milyon taraftarı olan Fenerbahçe'nin başkanı salona gelemez diyorlar. Beni tehdit etmişlerdir" dedi.



Yıldırım ardından, "Sabıkam var. Yargıtay'da devam ediyor. Bu ülkede ne olacağı belli olmuyor" dedi.



Hakim Ceyhan Utlu, "Kesinleşen cezanız yok" dedi. Yıldırım da, "Silah ruhsatı için başvuruyorum, vermiyorlar" dedi.



Işık Eyigüngör'ün Avukatı Seyit Kaplan, "Tanık ifadeleri, dosyada bulunan rapor sanığın müvekkilimi darp ettiğini açıkça göstermektedir. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.



İDDİANAMEDEN



7 Mayıs 2017 tarihinde Kadıköy Ceferağa Kapalı Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yıldırım hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.



İddianamede, Işık Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar ceza isteniyor.



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek yargılamaya başlamıştı.



Görüntü dökümü:



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Duruşma sonrası Aziz Yıldırım'ın adliye koridorunda görüntüsü



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206096



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10 - ÜNLÜ GELİN YARIŞMACI POLİSE HAKARET VE DİRENME SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



"Gelinim olur musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş, polis memurlarına mukavemet gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Sinem Umaş suçlamaları kabul etmeyerek "Polis memuru beni çekip sarstı. Düştüm. Bacağımdan yaralandım. Beni yerde sürükledi" dedi.



İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Sinem Umaş ile şikayetçi polis memurları Kerem A. ve Kadir K., avukatlarıyla katıldı.



"POLİS ÜZERİME YÜRÜDÜ"



Duruşmada ifade veren sanık Sinem Umaş, olay günü köpeğini gezdirdiğini belirterek, "İki polis geldi. Elimdeki poşette ne olduğunu sordu. Sonrasında çekip aldı. 'Yakındaki büfeden aldın. İmza atacaksın' dedi. Oradan almadığımı ve imza atmayacağımı söyledim. Polis üzerime yürüdü. Beni çekip sarstı. Bacağımdan yaralandım. Yerde sürüklemeye başladılar. Mahalleli tepki gösterince ekip çağırdılar. Karakola götürüldüm. Olay yerinde tartıştığım polis burada beni tehdit etti. Beni karakola götürürken kelepçelediler" dedi.



"CEZA YAZILACAĞINI ÖĞRENİNCE SERTLEŞMEYE BAŞLADI"



Duruşmada ifade veren şikayetçi polis memurlarından Kadir K., "Geç saatte alkol satan yerlerle ilgili olarak uygulama yapılıyordu. Sanığı gördük. Elinde poşet vardı. Poşetin içinde bira vardı. Arkadaşım bayanın yanına gitti. Sanık büfeye ceza yazılacağını öğrenince sertleşmeye başladı. Hakaret etti. 'Siz kimsiniz' dedi. Çığlık atmaya başladı. Diğer arkadaşımın üzerine saldırdı. Telsiz yere düştü. Ekip çağırdık. Sanığa kelepçe takılmadı" dedi.



"OMZUMA YUMRUK ATTI"



Diğer şikayetçi polis memur Kerem A ise "Sanığı tekel büfesinden çıkarken elinde siyah poşetle gördük. Poşette bira olduğu görünüyordu. 'Poşete bakabilir miyim' dedim. Biraları gördüm. 'Yandaki büfeden mi aldınız' dedim. 'Evet' dedi. Büfe için işlem yapmamız gerektiğini söyledim. Önce kabul etti. Köpeğinin çişini yapması gerektiğini söyledi. Onu bekledik. Daha sonra tavrı değişti. 'Ben gelmiyorum kimse götüremez' şeklinde hakaretler etti. Omzuma yumruk attı. Tekrar yumruk attı. Elime geldi. Telsiz yere düştü. Boynumu tırnakladı. Kendimi koruma amacıyla bayanın kolundan tuttum. Ekip çağırdık ve karakola gittik" dedi. Daha sonra şikayetçilerin, davanın basına kapalı olarak yürütülmesini talepleri mahkemece reddedildi. Dava tanıkların dinlenilmesi ve olayı gösteren kamera kayıtlarının olup olmadığının sorulması için emniyete yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma ertelendi.



İDDİANAME



İddianamede, Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli olan müştekiler Kadir K. ve Kerem A'nın, 15 Aralık 2018'de saat 00.30'da Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde devriye gezdikleri belirtiliyor. Polislerin, tekel bayisinden çıktığını ve elindeki poşette içki olduğunu fark ettikleri Umaş'ın yanına gittikleri ifade edilen iddianamede, şüpheliye saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı anlaşılan büfeyle ilgili işlem yapmak üzere tutulacak tutanağa imza atması gerektiğini söyledikleri anlatılıyor. İmza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle yaşanan tartışmada Sinem Umaş'ın, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım." şeklinde sözler sarf ettiği ileri sürülüyor. Umaş'ın bu şekilde polis memurlarını tehdit ettiği, hakarette bulunup onlara elleriyle vurmaya başladığı, polis Kerem A'nın elinde bulunan göreve tahsisli telsizin yere düşerek kırıldığı, ayrıca adli rapora göre Kerem A'nın yaralandığı belirtiliyor. Sanık Sinem Umaş'ın "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:



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-Umaş'ın görüntüsü



06.02.2019 - Haber Kodu : 190206094

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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