Dha istanbul bülteni -3

YENİKAPI'DA SERGİLENEN LÜKS ARACI KULLANDIĞI BELİRTİLEN HÜSEYİN AKSU: GÜNDEMİMİZ ŞU AN FARKLI...Haber-Kamera: Elif YAVUZ - İstanbul DHA - YENİKAPI'da sergilenen lüks aracı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtiliyor. Aksu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Aksu, iddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Hüseyin Aksu, "gündemimiz şu an farklı" açıklamasında bulundu. Hüseyin Aksu daha sonra, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" bilgisini verdi. Öte yandan 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracı bugün de Yenikapı'da görüntülendi.Görüntü Dökümü:-----------Aksu'nun görüntüsü-Açıklaması-Aracın görüntüsü-Alandaki araçlar havadan



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2- HAVALİMANI METROSUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - GAYRETTEPE-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldı. Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda tam tamına bin 233 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar 4 milyon 576 bin metreküp kazı yapıldı" dedi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni dolayısıyla havalimanı 3 istasyonu 26 metre aşağıda bir basın toplantısı düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanı sıra, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri ve proje yüklenici firma yetkilileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Turhan, hedeflerinin belli olduğunu ifade ederek, Aralık ayı içinde ilk ray montajını ve kaynağını yapacaklarını dile getirirken, Kağıthane-Havalimanı arasını ise gelecek yılın sonunda hizmete vermeye planladıklarını söyledi.

ULAŞIM ŞEBEKELERİNİ KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İstanbul'da ulaşım konusunda 17 yıldır çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Bakan Turhan, "İstanbul'un en büyük problemi olarak gösterilen trafik sorununu çözmek için Avrasya Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdik. İstanbulluların konforlu yolculuk yapmasına olanak sağlayan önemli ulaşım şebekelerini kurmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜNELLERİN YÜZDE 82'Sİ TAMAMLANDI

İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayacak İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın bu bağlamda inşa edildiğinin altını çizen Bakan Turhan konuşmasına şöyle devam etti:

" Toplamda 37,5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan bu proje sayesinde havalimanına ulaşım yarım saate düşecek. Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 kilometre/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacak. Bugün itibariyle Gayrettepe-Havalimanı Metro projesinin Hasdal'dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 km. kısmında tünellerin delme işlemi tamamlandı. Tünellerin yüzde 82'si tamamlandı. Yaklaşık 7 ayda TEM'in güneyinde D-100 karayoluna kadar olan kesimde, Kağıthane ve Gayrettepe istasyonlarına da kazı makineleri varmış olacak. "

METRO PROJESİNDE İLKLER SAHNE ALIYOR

İstanbulluların bu metro hattının en hızlı şekilde tamamlanmasını beklediğinin fakında olduklarını belirten Bakan Turhan, "Bu kapsamda da Gayrettepe-havalimanı ile birlikte bu hattın devamı sayılan havalimanı-Halkalı projesinde tam tamına 4 bin 38 kişi çalışıyor. Projenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine alınabilmesi için ayrıca Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinesi aynı anda kullanıyoruz. Keza bu çalışmalarımızın sonucunda metro hattı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak. Bu proje bu güne kadar kazılan kısmı hız açısından dünya rekoru kırıldı. Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda tam tamına bin 233 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar 4 milyon 576 bin metreküp kazı yapıldı" dedi.

METRO İSTASYONU BU HATLARA BAĞLANACAK

Turhan, aralık ayı içinde Halkalı metrosunda ilk ray montajını ve kaynağını yapmayı hedeflediklerini belirterek, Kağıthane-Havalimanı arasını ise gelecek yılın sonunda hizmete almayı planladıklarını söyleyen Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bu projenin devamı olan Halkalı-İstanbul Havalimanı arası metro projesiyle İstanbul metro sisteminin merkezi konumuna gelecek. Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Taksim-Hacıosman hattına; metrobüse ve yakın gelecekte inşa edeceğimiz 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ne bağlanacak. Kağıthane istasyonunda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'na; Havalimanı-1 istasyonunda: yüksek hızlı tren hattına, Halkalı istasyonundan da Marmaray ve Halkalı-Kirazlı metrosuna bağlanacak. Halkalı Stadı istasyonunda Mahmutbey-Esenkent metrosuna; Olimpiyatköy istasyonunda Başakşehir-Kirazlı metrosuna; Kayaşehir istasyonunda: Kayaşehir-Başakşehir metrosuna; Fenertepe durağında ise Vezneciler-Sultangazi metrosuna entegre olacak. İstanbul'un dört bir yanı İstanbul Havalimanı'na, İstanbul Havalimanı da tüm şehre bağlanacak.

318 KM ULAŞACAK

Turhan, bakanlık olarak şu ana kadar İstanbul'a Marmaray dahil 80 kilometrelik raylı sistem alt yapısı kurduklarını belirterek, bakanlığın İstanbul'da kent içi raylı sistem çalışmalarının toplamının ise 164,8 kilometre olduğunu bildirdi. Yapımı süren projeler bittiğinde İstanbul geneli raylı sistem uzunluğunun 318 kilometreye ulaşacağını dile getiren Turhan, bunun yüzde 52'sinin bakanlık tarafından yapılmış olacağını söyledi.

30 MİLYON YOLCUYA ULAŞTIK

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı yapılırken kendilerine yöneltilen eleştirilerden söz ederek şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, iddiaları ortaya atanlar yanıldılar. Açılışından bugüne kadar HAVAİST, İETT, taksi ve özel araçlarıyla havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşlarımız hiçbir sorun yaşamadı. HAVAİST 12 noktadan günde bin 150 seferle 30 bin kişi taşıyor. Bu arada, İstanbul Havalimanımızla ilgili güzel bir bilgiyi de sizin ile paylaşayım. Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı. Yolcu sayısı hızla artmaya devam ediyor. Tabii uçulan nokta sayılarını da artırıyoruz. Bu yıl 6 yeni noktaya daha uçulmaya başlandı ve yıl sonuna kadar 10 yeni noktaya ulaşılması bekleniyor. Bugün 126 ülkede 325 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl bu rakam 305 seviyelerindeydi. Atatürk Havalimanı'nda son kapasitesinde saatte 70, günlük bin 400 iniş kalkış yapılabilinirken, İstanbul Havalimanı'nda günlük bin 600 iniş kalkış yapılmasının mümkün" diyerek sözlerini tamamladı.

IŞIK GÖRÜNDÜ TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Konuşma sonrası Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Hasdal-İstanbul Havalimanı bölümündeki tünelin tamamlanması için Bakan Turhan talimatı verdi. Tünel içerisinde TBM makinesi çalıştırılarak tünel delme işlemi tamamlandı ve bu kesimde ışık görüldü. Tünel delme makinesini kullanan operatörler, tünelden çıkarak makinenin üzerinde Türk Bayrağı açtı.

Görüntü dökümü

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-Bakan Turhan'ın açıklamaları

TBM makinesinin tüneli delmesi

-detay görüntüler

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3 - HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜLERİ, HIZ SINIRI TANIMIYOR

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR- Onur MERİÇ/İSTANBUL, - İSTANBUL Havalimanı Göktürk yolunda hız sınırının 70 kilometre olması rağmen bazı hafriyat kamyonu sürücülerinin bu sınırı aştığı ve sinyal vermeden şerit değiştirdiği anlar, DHA kameralarınca kaydedildi. Kural ihlali yapan bazı sürücülerin kamyonlarında arka plakaların bulunmadığı ya da çamurla kapatıldığı görüldü.

İstanbul Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hafriyat kamyonu sürücülerinin yoğun olarak kullandığı İstanbul Havalimanı yolunda denetimlerini artırdı. Kemerburgaz- Göktürk İstanbul Havalimanı yönündeki uyarı levhalarıyla kamyonlar için hız sınırının 70 kilometre olduğu belirtilirken, bazı hafriyat kamyonu sürücülerinin, 100- 110 kilometre hızla gittiği DHA ekibince görüntülendi. İstanbul'da trafikteki sürücüler için çoğu zaman tehlike oluşturan, çok sayıda kazaya neden olan bazı hafriyat kamyonu sürücülerinin hız sınırı dahil kural ihlalleri yaptığı görüldü. Yollarda sinyal vermeden şerit değiştiren, hız sınırını ve diğer kuralları ihlal eden bazı sürücülerin kamyonlarının arka plakalarının olmadığı da DHA kameralarınca kaydedildi.

İHLAL YAPANLARA CEZA

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim- öğretim yılı öncesi, yollarda denetimlerini artırdı. İstanbul Havalimanı Göktürk yolundaki denetimlerde, kural ihlali yapan birçok sürücüye, trafik cezası kesildi. Kontrollerde, plaka tanıma sistemiyle, kayıtlı olan çalıntı ve aranan araç uygulaması da yapıldı. Havadan drone ile de kural ihlali yapan kamyon sürücüleri tespit edilerek, uygulama noktasında bulunan ekiplere bildirildi.

Kontrollerde, çamur yüklü ve brandasız araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Çamur yüklü kamyonun sürücüsüne, aracın brandasız olduğu gerekçesiyle para cezası kesildi. Kontroller sırasında hem evrakı tam olan hem de kamyonla ilgili herhangi eksiği bulunmayan hafriyat kamyon sürücülerine ise jandarma ekipleri, teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kural ihlali yapan ve hız sınırını aşan hafriyat kamyonları muhabir anonsu

-Trafik kurallarını ihlal eden hafriyat kamyonları genel görüntü

-Jandarma ekiplerinin denetimi

-Muhabir anonsları

- Uygulama bölgesinde bulunan plaka tanıma sistemi aracı

-Jandarma ekiplerinin tabletle hafriyat kamyonlarını sorgulaması

-Ceza işlemi uygulanan sürücüler

-Tüm kurallara uyan ve eksiksiz evrak bulunan sürücülere jandarmanın teşekkürü

-Drone görüntüsü

-Genel Görüntüler

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4- EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLETLİ JANDARMA KAZA YAPTI: 1 ŞEHİT

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Taylan YILDIRIM/ İSTANBUL,

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 1 asker şehit oldu.

Kaza saat 12.00 sıralarında Kemerburgaz mevkii İstanbul Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine seyir halinde olan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik motorize ekiplerinden Uzman çavuş Ali Cenk Yenier yönetimindeki motosiklet, 34 AV 1721 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Uzman çavuş Ali Cenk Yenier ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan yaralı uzman çavuşu ambulansa koyarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yenier hastanede şehit oldu. Kaza sonrası kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havalimanı yolundan görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detaylar

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5 -KAFTANCIOĞLU SON SAVUNMASINI YAPTI

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve avukatları son savunmalarını tamamlandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu. Duruşmayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Sezgin Tanrıkulu, Muharrem Erkek'in aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri de takip etti. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, Canan Kaftancıoğlu'nun geçen celse adliye önünde basın açıklaması yaparken Nazım Hikmet'e ait bir şiiri okuduğunu ve bunu sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın dava dosyasına girdiğini söyledi.

SON SÖZÜ ALINDI

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Kaftancıoğlu, "Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" dedi. Kaftancıoğlu savunmasında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılamadım. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olarak devleti alenen ya da perdeli olarak aşağılamam. Hiçbir kamu görevlisine hakaret etmedim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Her kim terör örgütüne destek veriyorsa, propagandasını yapıyorsa Allah belasını versin. Bunları söylemiştim. Ama görüyorum ki doğruluğu araştırılmadan mütalaa hazırlanmış. İnsanlarımızın hukuka güvenmediği bu durum sadece benim değil 80 milyonun problemidir. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17 yıl, 27 yıl ile yargılansam bile hakikati söylemeye devam edeceğim." diye konuştu. Kaftancıoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından söz alan sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek suçlamaları reddettiler. Sanık avukatlarının da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamalarının ardından sanık Canan Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu. Kaftancıoğlu son sözünde, "Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim çünkü biz mevsimi başladı" dedi. Mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

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6- ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ "SU VE ARKADAŞLARI GÜVENDE" KİTABIYLA ANLATTI

Haber: Beyza Nur GÜLER-Kamera: Güven USTA/İstanbul,

Pazartesi günü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başlıyor. Çocukların güvenliği konusunda ise aileler, okul görevlileri ve öğretmenlere, daha doğrusu çocuklara bakmakla yükümlü herkese büyük iş düşüyor. Çocuklara bakmakla yükümlü herkesin ve aslında çocukların da "Bireysel Güvenlik Kuralları"nı çok iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Emekli Çocuk Polisi ve Yazar Nuray Toprak, "Su ve Arkadaşları Güvende" isimli bir kitap yazarak, bu kuralları anlattı. Ayrıca kitabın karakteri Su'nun bir de kuklası var. Toprak, rüyasında polis olan su ile okullara giderek, akranlarına güvenlik kurallarını anlatıyor.

"AİLELER VE ÇOCUKLAR BİREYSEL GÜVENLİK KURALLARINI BİLMELİ"

Yazdığı "Su ve Arkadaşları Güvende" isimli kitapta, çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin bilmesi gereken güvenlik kurallarını anlatan Toprak, "Ben 22 yıl emniyet teşkilatında çocuk polisi olarak çalıştım. Teşkilatın her biriminde çalıştım ama ilgi alanımızda hep çocuklar vardı. ve son 4-5 yıl da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde çalıştım. Bu şube müdürlüğü halkla ilişkiler demektir çünkü halkla iç içesiniz. Çocuk polisliği yaptığım zamanda da çok istismar olayları geliyordu. Bu nedenle ben ebeveynlerin, öğretmenlerin, çocuklara bakmakla yükümlü herkesin çocukların güvenliği ile ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünerek bu kitabı yazdım. Bu kitapta çocukların ve ebeveynlerin bilmesi gereken güvenlik kuralları var. ve çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor, iyi sırrın ve kötü sırrın ne olduğunu, kötü dokunuşun, iyi dokunuşun neler olduğunu, güvenli yerlerden gidip gelmeleri gerektiğini, tenha yerlerde bulunmamaları gerektiğini, tanımadığı kişilerin peşinden gitmemesi gerektiğini, 'gece arkadaşımda kalacağım' dedikleri zaman ailelerin bunu düşünmesi gerektiğini ailelere söylüyoruz. Lütfen çocuklarınızı gece bir yere bırakmayın" dedi.

"OKULA YÜRÜYEREK GİDEN ÇOCUKLARA GÜVENLİ GÜZERGAHI ÖĞRETİN"

Ebeveynlerin özellikle okula yürüyerek gidip gelen çocuklarına güvenli güzergahı öğretmesi gerektiğini dile getiren Toprak, "Çocuklarımıza, su birikintisi olan yerlerde yalnız dolaşmamaları gerektiğini, ağaçlık yerlerde kaybolabilirler. Onun için ailelerin yalnız bırakmaması gerektiğini söylüyoruz. Malum okullar açılıyor, yürüyerek gidip gelen öğrencilerimiz olacak. Ailelerden her gün bir kişi toplu olarak öğrencileri götürüp getirirse çok daha sağlıklı olur. ya da ebeveynler önce güzergahı çocukları ile beraber gidip gelmesi ve 'bu yol emniyetli, bu yoldan gidip gelmen daha sağlıklı' şeklinde öğretmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"KÜÇÜK YAŞTA CİNSEL EĞİTİMİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Ailelerimizin, çocuklara bakmakla yükümlü herkesin, nasıl konuşmaya başlarken gözüm, elim, burnum şeklinde organları gösteriyorlar ise özel bölgelerini de gerçek isimlerini söyleyerek göstermeleri gerektiğini vurgulayan Toprak, "Çünkü genelde 'ayıptır' diye takma isimler söyleyerek cinsel organların gerçek isimlerini söylemiyorlar. Eğer ki, ileride istismara uğradıkları zaman onları anlatabilmesi için, gerçek isimleri ile anlatmaları çok önemli. Küçük yaşta cinsel eğitimin önemi çok büyük. Okul döneminde öğretmenlerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocukların duygu değişimleri, eğer çok mutluysa birden mutsuz olan çocuk, ya da dersleri iyi olan çocuğun birden derslerinde düşüş göstermesi, ani zayıflamalar, göz altı morarmaları ve tırnak yeme gibi olayları öğretmenleri gördüğü zaman bir araştırmak, sormak gerekiyor. Çocuğa değişik sorular sorarak, onları yıpratmadan çocuğun anlatmasını bekleyerek dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR ACİL DURUMDA ARAYACAĞI NUMARALARI BİLMELİ"

Ayrıca çocuklarımızın bilmesi gereken önemli telefon numaralarının olduğunun da altını çizen Toprak, "Bunlar da kitapta mevcut. 155, 112, 110 bu tarz numaraların çocuklarımıza öğretilmesi gerekiyor. Çünkü çocukların başları sıkıştığı zaman nereye müracaat etmeleri gerektiğini bilmesi gerekiyor. Çocuklara ebeveynlerin şu şekilde konuşması lazım, 'Eğer ki, bana ulaşamazsan ya da herhangi bir şey oldu, ben uyuyakaldım, bu numaraları aramalısın' Böyle bir vaka geldi, çocuk evde yalnız 5 yaşında, anne ani bir kalp krizi geçiriyor uyuduğunu zannediyor. Akşam gidiyorlar anne ölmüş, çocuk da başında bekliyor. Önemli numaraları bilmeleri gerekiyor. ya da güvendiği birinin, annesinin, babasının numaralarını ezberletmeleri gerekiyor" dedi.

ÇOCUKTA HER ZAMANKİNDEN FARKLI DAVRANIŞLAR GÖRÜRSENİZ BUNLARI YAPIN

Çocuklarda her zamankinden farklı davranışlar gören ebeveyn ya da öğretmenlerin nasıl davranması gerektiği konusunda ise Toprak, "Öğretmen ise ilk olarak hemen raporunu tutması ve güvenlik güçlerine bildirmesi gerekiyor. Ebeveyn biliyor ise bunları saklamaması gerekiyor. Sakladıkları zaman gerçekten çocuk üzerinde çok ağır tahribatlara sebep olabiliyor. Yapılan araştırmalar diyor ki, şiddet gören çocuk, şiddet eğilimli oluyor. Şiddet gören çocuk mutlaka şiddete başvuruyor. ya da yapılan araştırmalar yine gösteriyor, istismara uğrayan çocuklar tedavi edilmezse ileriki yaşlarda onlar da istismar edebiliyor. Hepsi olmasa da bir kısmı" şeklinde konuştu.

OKUL SERVİSLERİNE DİKKAT!

Okullar açılıyor. Sadece güvenlik önlemleri değil trafik kurallarına da önem göstermek ve servis araçları konusunda da dikkatli olmak gerektiğini dile getiren Toprak, "Yine kitabımda servisle ilgili de bir hikayemiz var. Servise binip inerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini de anlattım. Servis şoförlerini işe alırken, okullarda sorumlu olan kişiler çok dikkat etmeliler. Kesinlikle sağlık raporları istemeliler ama tam teşekküllü. Çünkü sağlık raporlarının nasıl alındığını biliyorum. Gidiyorlar, sağlık raporu istiyorum diyorlar ve hiçbir incelemeden geçmeden rapor aldıkları da oluyor. Kesinlikle GBT'si sorulması gerekiyor ve hiçbir kural dışı arabanın kullanılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR BİLMELİ Kİ: BAŞIMA NE GELİRSE GELSİN AİLEME ANLATMALIYIM"

Çocukların güvenliğini sağlamak ve davranışlarını gözlemlemek konusunda öğretmenlere ve okul görevlilerine çok büyük iş düştüğünü anlatan Toprak, "Öyle yaşamaya başladık ki, sağımızdaki solumuzdaki şeyleri göremiyoruz. ya çok yoğun çalışmaktan ya da gerçekten iletişimimiz artık telefon ve internet oldu gibi geliyor bana. Çocuklarımızla konuşurken lütfen göz göze konuşalım. Çocuklarımızın da bize güvenmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Yani 'Ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin ben senin yanındayım' ve çocuk da bilmeli ki, 'Benim başıma ne gelirse gelsin ben her şeyi aileme anlatırım" dedi.

"ÇOCUKLARINIZIN OKUL KIYAFETLİ LARINI PAYLAŞMAK TEHLİKELİ"

Sosyal medyada okul kıyafetleriyle biz okula başlıyoruz gibi çocuklarımın fotoğraflarını paylaşmamaları gerektiğini ifade eden Toprak, "Çünkü herkes iyi niyetli olmayabilir. Bu fotoğraflar ile hangi okula gittiği bilinebilir. Bir de velilerimiz çantalara isimlikler takıyor ya da boynuna ismini belirten bazı objeler takıyor. Kolundaki bilekliklerde isimleri yazıyor. Bunlar yanlış. Çünkü tanımayan yabancı biri ismini okuyabilir, hangi okulda okuduğunu da bilerek 'Ben senin annenin ya da babanın arkadaşıyım seni almaya geldim' gibi sözlerle ya da çok farklı şeylerle çocuklarımızı kandırıp götürebilirler" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Nuray Toprak ile röp.

-Kukla ile kısa bir gösterisi

-Kitabından sayfalar gösterirken

-Genel ve detay