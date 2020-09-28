DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

Şişli'de iş yerinde patlama meydana geldi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3, System.String[]
Şişli'de iş yerinde patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken patlama sonrasında işyerinden kaçan iki şüpheli kameraya yansıdı.

Şişli, Halidedip Mahallesi, Kutlubey Sokak'ta beş katlı apartmanın giriş katındaki iş yerinde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle işyerinin camları kırılırken, apartmanda büyük panik yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken çevrede tedbir aldı. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Patlama sonrasında yangın çıktığını belirten Eren Çiftçi,"Abimin evindeydim, büyük bir patlama oldu. Deprem oldu zannettik. Büyük panik yaşadık. Daha sonra baktığımızda cam ve çerçevelerin düştüğünü gördük. Patlama sonrasında ufak çapta bir yangın çıktı. Hemen müdahale ettik. Doğalgazdan kaynaklandığını düşündük. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

PATLAMA ANI KAMERADAİş yerindeki patlama sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinden çıkan parçlar sokağa saçılıyor. Patlamanın ardından sokaktakilerin iş yerine doğru gittikleri görülüyor

PATLAMADAN SONRA İŞ YERİNDEN KAÇAN 2 KİŞİ KAMERADA

Patlama sonrasında işyerinden iki kişinin çıkarak kaçtığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde üstleri yırtılmış iki patlamaının ardından koşarak kaçıyor. Görüntülere sokakta yaşanan panik anları da yansıyor. Öte yandan patlamanın olduğu iş yerinde kimyasal maddelerin olduğu iddia edildi.

- İstanbul

İstanbul, Patlama, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı         
19:20
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu         
17:20
Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:11
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 20:32:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei