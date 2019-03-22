Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanını Kabul Etti
1 saat önce
Haber: Enver ALAS - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.
Haber: Enver ALAS - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.
İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşma yapan Erdoğan, daha sonra Winston Peters beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:56 Kaynak: DHA
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