Son Dakika Haberleri: Dha istanbul haber takip gündemi
Son Dakika Güncel Haber

Dha istanbul haber takip gündemi

1 saat önce

13.10Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katılacak.

Dha istanbul haber takip gündemi, System.String[]

13.10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katılacak.

15.00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Akademisyenler ile Göç Buluşması Programı'na katılacaktır.

10.00
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

11: 00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Hasdal-İstanbul Havalimanı kesimi tünel delme işlemlerinin tamamlanması ve ışık göründü törenine katılacak.



Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ayazağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet zanlısı, maktulün mezarı başında dua edip teslim oldu
Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu İstanbul Havalimanı metro hattında delme işlemi tamamlandı Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:39:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha istanbul haber takip gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]