DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
6 saat önce
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ14.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak10.00-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'na katılacak. Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:17 Kaynak: DHA
Yusuf İslam'ın medya danışmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı camide Müslüman oldu Son dakika: Erdoğan'dan Güngören Belediyesi'ndeki olaya sert tepki: Kalemini kırarız Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız Son dakika: Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar