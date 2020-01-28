DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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7 saat önce

09.15-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğince düzenlenen "Tourism Investment Forum"a iştirakedecek.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

09.15

-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğince düzenlenen "Tourism Investment Forum"a iştirakedecek.


Naci Ağbal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
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