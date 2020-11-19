DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

IRAK'IN KUZEYİNDE ARAÇ KAZASI: 2 ŞEHİT, 1 YARALI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe- Kaplan Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında, 1 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerden 1'inin de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe- Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen araç kazasında, 1 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen 1 kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine taziye dilekleri iletilirken, yaralı asker için de acil şifa dileğinde bulunuldu.

IRAK ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIIrak'ın kuzeyinde 'Pençe-Kaplan' Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan, Personel Yarbay Rasim Sayın ve Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı naaşları katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konulan şehit Sayın'ın naaşı Kırklareli'ne, Kılıç'ın naaşı ise Şanlıurfa'ya gönderildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,==============================

DİYARBAKIR'DA 1 ASKER ŞEHİT

DİYARBAKIR'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, silahının ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş'un, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Haber: DİYARBAKIR,

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KIRKLARELİ VE İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyi Pençe-Kaplan harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın'ın acı haberi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan anne ve babasına verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan harekat bölgesinde bugün meydana gelen araç kazasında Personel Yarbay Rasim Sayın ile Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, şehit oldu. Yarbay Sayın'ın şehadet haberi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan Ayşe-Yaşar Sayın çiftine yetkililer tarafından verildi.Kırklareli Valisi Osman Bilgin, anne ve babaya taziye ziyaretinde bulunurken, şehit ailesinin evine büyük Türk bayrakları asıldı. Acılı haberi alan Ayşe -Yaşar Sayın, büyük üzüntü yaşarken, komşuları taziyeye geldi.

İZMİR'DE EŞİNE ACI HABER VERİLDİŞehit Yarbay Rasim Sayın'ın şehadet haberi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan eşi Sevda Sayın'a da ulaşıldı. Sekiz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen Sevda Sayın'a şehadet haberi, Kemalpaşa Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Pehlivan ve askeri heyet tarafından verildi. Acı haberinin ardından eşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın naaşının memleketi Edirne'ye gönderileceği ve yarın Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi. Eşi Sevda Sayın'ın da sabah Edirne'ye gideceği öğrenildi.